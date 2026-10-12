Щит от ледохода и эстакада в никуда: зачем строители ШМСД забивают сваи в Неву

На Неве строят мост, который потом разберут.

В Петербурге начинается большая стройка на воде. Через Неву перекинут еще один разводной мост — он станет ключевой частью будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Но чтобы возвести постоянную переправу, строителям сначала придется построить временную.

Зачем нужен «мост-дублер»?

Тяжелая строительная техника не умеет плавать, а бетон и огромные сваи нужно как-то доставлять прямо на середину широкой Невы,

Для этого и строят рабочий мост. По сути, это временная технологическая эстакада от берега вглубь реки.

С нее бурят дно, заливают бетон и монтируют опоры будущей трассы. А зимой эта конструкция будет защищать стройку от плывущих льдин, рассказал Александр Беглов.

При этом полностью реку не перекроют. Временный мост строят навстречу друг другу, но по центру оставят широкий проход для кораблей. Навигация в городе не остановится.

Где появится переправа и какой она будет

Новый мост появится в створе Союзного проспекта и улицы Фаянсовой — вплотную к существующему Финляндскому железнодорожному мосту.

Что о нем известно:

Он будет разводным. Это необходимо, чтобы пропускать крупные суда по Волго-Балтийскому водному пути.

Это необходимо, чтобы пропускать крупные суда по Волго-Балтийскому водному пути. Стройка предстоит сложная. Глубина Невы в этом месте доходит до 20 метров — это высота шестиэтажного дома. Течение здесь сильное, а дно непростое.

Глубина Невы в этом месте доходит до 20 метров — это высота шестиэтажного дома. Течение здесь сильное, а дно непростое. Масштабы огромные. Под опоры забьют больше тысячи мощных свай, потратят 160 тысяч кубометров бетона и 16 тысяч тонн металла.

Кстати, основные работы на левом берегу уже стартовали: рабочие забивают шпунты под котлован первой постоянной опоры.

Что такое ШМСД и зачем она водителям

Широтная магистраль — это, по сути, восточный аналог ЗСД. Сейчас Петербург задыхается в транзитных пробках, особенно на мостах через Неву (мост Александра Невского и Володарский часто стоят).

Новая трасса протянется почти на 30 километров. Она начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы, пересечет Неву и уйдет на восток — через КАД прямо в Ленинградскую область, к Мурманскому шоссе.

Как и ЗСД, магистраль будет платной и скоростной — без светофоров и перекрестков. Вместе с КАД и будущей КАД-2 она замкнет вокруг города гигантское транспортное кольцо.

Когда поедем?

Строительство разбито на этапы. Первый участок (Витебская развязка) практически готов. Сам разводной мост через Неву вместе с прилегающим участком планируют достроить к 2029–2030 годам.

Ранее «Городовой» рассказывал, что промзону в Обухово готовят к скоростной трассе на Москву.