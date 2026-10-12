Обогреватель не включаю и на окна ничего не клею: стащила идею у северян — дома тепло даже в -35

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Как убрать сквозняк из окон без скотча и поролона

После наступления похолодания на окна принято прикреплять поролон или скотч. Но это не решает проблему, ведь холод продолжает пробираться в помещение. Жители северных городов страны уже давно не используют подобные способы, так как они привыкли приводить в порядок уплотнитель, а также настраивать прижим створки.

Поиск источника сквозняка

На первом этапе следует понять, откуда идет сквозняк. Можно использовать пламя свечи или зажигалки, проведя им по контуру рамы. В месте сквозняка огонь будет метаться. Также обратите внимание на запотевшие стекла и ледяные наросты, сообщает vluki.ru.

Восстановление уплотнителя

Постепенно резина становится грубой, из-за чего она хуже удерживает тепло. Менять уплотнитель не нужно, ведь достаточно протереть его от грязи, после чего воспользоваться силиконовой смазкой. Повторять процедуру следует всего 2 раза в год.

Регуляция прижима створки

Если створка прилегает плохо, то исправить ситуацию будет возможно с помощью шестигранника или плоскогубцев. Найдите на створке цапфы, поверните их по часовой стрелке, что сделает прижим сильнее.

В каких случаях потребуется замена уплотнителя

Если сквозняк так и остался, то существует вероятность, что уплотнитель имеет глубокие трещины и разрывы, с которыми смазка точно не справится. В подобном случае потребуется лишь покупка материала. Срежьте его, после чего принесите в магазин. Это позволит подобрать подходящий вариант.

Совет

После каждого действия вновь проверяйте наличие сквозняков с помощью огня. Соблюдайте осторожность, отодвигайте шторы, не оставляйте пламя без присмотра.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова для обработки уплотнителей использует обычный вазелин. Он смягчает резину, сохраняет нужный эффект на долгие месяцы.

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