Городовой / Полезное / Обогреватель не включаю и на окна ничего не клею: стащила идею у северян — дома тепло даже в -35
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Щит от ледохода и эстакада в никуда: зачем строители ШМСД забивают сваи в Неву Новости Петербурга
Не томаты, а хиты сезона 2026: плоды крупные, а вкусу завидует рахат-лукум – семена стоит купить заранее Новости Петербурга
Не морковь, а титан: дачники СССР на другую и не смотрели — не растрескивается, до 8 кг даже на Севере Новости Петербурга
Периодическое протапливание и отопительный сезон: петербуржцам рассказали, что делать, если дома холодно Новости Петербурга
Сбербанк уточнил правила снятия наличных: новые лимиты и комиссии Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Прогноз погоды Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Обогреватель не включаю и на окна ничего не клею: стащила идею у северян — дома тепло даже в -35

Опубликовано: 12 октября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Обогреватель не включаю и на окна ничего не клею: стащила идею у северян — дома тепло даже в -35
Обогреватель не включаю и на окна ничего не клею: стащила идею у северян — дома тепло даже в -35
Городовой ру
Как убрать сквозняк из окон без скотча и поролона

После наступления похолодания на окна принято прикреплять поролон или скотч. Но это не решает проблему, ведь холод продолжает пробираться в помещение. Жители северных городов страны уже давно не используют подобные способы, так как они привыкли приводить в порядок уплотнитель, а также настраивать прижим створки.

Поиск источника сквозняка

На первом этапе следует понять, откуда идет сквозняк. Можно использовать пламя свечи или зажигалки, проведя им по контуру рамы. В месте сквозняка огонь будет метаться. Также обратите внимание на запотевшие стекла и ледяные наросты, сообщает vluki.ru.

Восстановление уплотнителя

Постепенно резина становится грубой, из-за чего она хуже удерживает тепло. Менять уплотнитель не нужно, ведь достаточно протереть его от грязи, после чего воспользоваться силиконовой смазкой. Повторять процедуру следует всего 2 раза в год.

Регуляция прижима створки

Если створка прилегает плохо, то исправить ситуацию будет возможно с помощью шестигранника или плоскогубцев. Найдите на створке цапфы, поверните их по часовой стрелке, что сделает прижим сильнее.

В каких случаях потребуется замена уплотнителя

Если сквозняк так и остался, то существует вероятность, что уплотнитель имеет глубокие трещины и разрывы, с которыми смазка точно не справится. В подобном случае потребуется лишь покупка материала. Срежьте его, после чего принесите в магазин. Это позволит подобрать подходящий вариант.

Совет

После каждого действия вновь проверяйте наличие сквозняков с помощью огня. Соблюдайте осторожность, отодвигайте шторы, не оставляйте пламя без присмотра.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова для обработки уплотнителей использует обычный вазелин. Он смягчает резину, сохраняет нужный эффект на долгие месяцы.

Читайте также:

Как открыть консервную банку голыми руками: лайфхак спасет ужин во время похода

Столетний нагар стечет как сметана: метод первой и второй капли — сковородка чистая, как с витрины магазина

Можно ли мыться при включенной стиральной машинке: запомните и всем родным расскажите - совет от электрика

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Красная рыба в «Светофоре» стоит вдвое дешевле магазинной: названо реальное отличие от дорогой Перейти 12 октября 2026
Подушка без клещей и пыли даже без стирки: простая хитрость на позднюю осень и зиму для морозной свежести Перейти 12 октября 2026
Вовсе не вафельные полотенца: эксперт по чистоте посоветовала лучший текстиль для кухни Перейти 12 октября 2026