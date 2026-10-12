Не морковь, а титан: дачники СССР на другую и не смотрели — не растрескивается, до 8 кг даже на Севере

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Эффект новогодней ёлки: эти пучковые огурцы затмят даже «Кураж» – урожайные и скороспелые

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 17 кг, плоды сочные и долго хранятся

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2027 выберу в любимцы другой сорт – урожайность огонь, плоды без грамма горечи

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

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