Не морковь, а титан: дачники СССР на другую и не смотрели — не растрескивается, до 8 кг даже на Севере

Опытные дачники начинают формирование семенного фонда для будущего сезона еще осенью. Морковь является одной из базовых культур, на рынке представлено огромное количество сортов.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт «Лосиноостровская», выведенный отечественными селекционерами в 1950-х годах. Этот сорт отличается универсальностью использования и высокими показателями лежкости, сохраняя товарные качества до 8 месяцев.
Период вегетации составляет 80–110 дней. Корнеплоды характеризуются длиной 15–17 см и массой 140–170 г. Продукт обладает сочной мякотью, небольшой сердцевиной и высокими вкусовыми свойствами.
Сорт демонстрирует устойчивость к стрелкованию и растрескиванию. По оценкам эксперта, «Лосиноостровская» является высокопродуктивной культурой – ее урожайность составляет до 8 кг с квадратного метра.
Фото сгенерировано ИИ
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