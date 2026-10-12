Периодическое протапливание и отопительный сезон: петербуржцам рассказали, что делать, если дома холодно

С 30 сентября в Петербурге стартовало периодическое протапливание.

Протапливание и отопительный сезон — не одно и то же

Главная путаница — в терминах. То, что началось сейчас — это лишь репетиция.

Специалисты только начали заполнять трубы водой и проверять систему на прочность. Сразу подать сильный напор и кипяток нельзя, иначе трубы просто лопнут.

Первыми тепло всегда получают роддома, больницы, школы и детские сады. До жилых домов очередь доходит позже. Управляющие компании открывают вентили постепенно, дом за домом, рассказали в городской Госжилинспекции.

Поэтому в соседнем дворе батареи уже могут быть теплыми, а у вас — еще нет.

Когда отопление включат на полную мощность?

Полноценный отопительный сезон стартует только по специальному распоряжению властей. Ориентируются строго на погоду, а не на дату в календаре.

Классическое правило такое: среднесуточная температура на улице должна держаться ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Правда, сейчас норматив собираются сократить до трех дней, чтобы люди не мерзли в ожидании.

Как только выйдет официальное постановление, коммунальщики будут обязаны выдерживать нормы тепла:

в обычной комнате должно быть не ниже +18 °C ;

; в угловой комнате — не ниже +20 °C.

Погода против: Петербург ждет потепление

Погода приготовила нам сюрприз.

Понедельник: город накрыл циклон из Прибалтики. Вечером и ночью льет сильный дождь. Зато без мокрого снега — он выпал чуть севернее, в Карелии, рассказал синоптик Александр Колесов.

Вторник: циклон начнет уходить. Утром еще поморосит, но днем выглянет солнце, а воздух прогреется до скромных +8…+10 °C.

Со среды и до конца недели: к нам прорвется мощный антициклон. Начнется мини-лето посреди осени. Дождей не будет, выглянет яркое солнце, а термометры покажут до +12…+14 °C.

Для октября это очень тепло. Если включить батареи на максимум прямо сейчас, квартиры превратятся в парные, и жильцам придется открывать все окна.

Батареи ледяные: что можно сделать уже сегодня?

Мерзнуть под тремя одеялами не нужно. Период протапливания как раз и нужен, чтобы найти проблемы в трубах до наступления настоящих морозов.

Вот простая инструкция:

Позвоните в свою управляющую компанию (УК). Телефон есть на квитанции за ЖКУ или на доске объявлений в подъезде. Спросите диспетчера: подключен ли ваш дом к протапливанию? Если нет — вам назовут примерный срок. Если дом подключен, а батареи холодные — зовите сантехника. Самая частая осенняя беда — воздушные пробки. Вода пошла по трубам, но уперлась в воздух. Сантехнику достаточно стравить этот воздух на верхнем этаже через специальный кран, и тепло тут же пойдет по стояку. УК не реагирует? Если заявку приняли, но никто не пришел, звоните на городской номер 004 (Городской мониторинговый центр) или оставляйте жалобу через приложение «Госуслуги Дом». Заявки оттуда управляющие компании закрывают заметно быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал про главные нюансы старта отопительного сезона в Петербурге.