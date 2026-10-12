С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не мучаюсь: совет деда из деревни — на даче спокойно до марта

Избавляемся от мышей с помощью дегтярного мыла

После похолодания мыши начинают искать место, где они могут перезимовать. Дача, на которой в зимнее время отсутствует человек, станет идеальным вариантом. Там они могут найти не только место для ночлега, но и столовую с крупами и прочими съестными запасами. Использовать яды хотят не все, поэтому дачники нашли другой способ.

Речь идет о дегтярном мыле. Для защиты дачного жилья достаточно всего двух брусков. Их нужно разрезать не кубики, после чего выложить на те места, которые могут привлечь грызунов.

Почему деготь работает

Мыло имеет резкий запах, который может отпугнуть вредителей. Из-за острого обоняния мыши вряд ли захотят посещать дачный дом, сообщает kinoafisha.info.

Почему одного мыла может быть мало

Не стоит рассчитывать только на лайфхак с дегтярным мылом, ведь перед отъездом с дачи следует подготовить жилище. Любые крупы, съедобные запасы нужно убрать в стеклянные банки с крышками. Важно провести тщательную уборку, что позволит убрать крошки, мусор.

Мыши способны пролезть в щель, диаметр которой составляет 6 мм, поэтому любые щели нужно заделать. Отлично для этого подойдут железные сетки, стальная вата. Не используйте монтажную пену, так как мыши без проблем ее прогрызут.

Вывод

Дегтярное мыло поможет отпугнуть мышей от дачного дома, но важно предпринять и другие меры. Хороший эффект будет достигнут лишь в совокупности.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует дегтярное мыло на даче иначе. Она трет его на терке, разводит в теплой воде, после чего опрыскивает раствором все углы и прочие места, где могут появиться грызуны. Результат получается еще более эффективным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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