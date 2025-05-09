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Сколько ветеранов осталось в Петербурге: цифре позавидуют в любом городе

Опубликовано: 9 мая 2025 09:02
Ветераны
Сколько ветеранов осталось в Петербурге: цифре позавидуют в любом городе
globallookpress/ Elena Mayorova

Узнали актуальные статистические данные.

В Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали порталу «Городовой», сколько в городе сейчас проживает ветеранов и переживших блокаду. Эти данные обновлены на апрель 2025 года.

Всего в Петербурге — 48,1 тысячи человек, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, включая узников. Из них:

  • 1,1 тыс. человек — это инвалиды и участники боевых действий, а также награждённые медалью «За оборону Ленинграда»;
  • 39,0 тыс. — жители блокадного Ленинграда;
  • 3,7 тыс. — труженики тыла;
  • 4,3 тыс. — малолетние узники фашистских концлагерей.

Город продолжает оказывать помощь пожилым петербуржцам и тем, кто пережил годы войны. По данным Комитета, действуют различные меры социальной поддержки — от льгот на транспорт до программ домашнего ухода.

В этом году внимание к ветеранам особенно заметно в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, которое город будет отмечать в январе 2026 года.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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