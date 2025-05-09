Сколько ветеранов осталось в Петербурге: цифре позавидуют в любом городе

В Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга рассказали порталу «Городовой», сколько в городе сейчас проживает ветеранов и переживших блокаду. Эти данные обновлены на апрель 2025 года.

Всего в Петербурге — 48,1 тысячи человек, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, включая узников. Из них:

1,1 тыс. человек — это инвалиды и участники боевых действий, а также награждённые медалью «За оборону Ленинграда»;

— это инвалиды и участники боевых действий, а также награждённые медалью «За оборону Ленинграда»; 39,0 тыс. — жители блокадного Ленинграда;

— жители блокадного Ленинграда; 3,7 тыс. — труженики тыла;

— труженики тыла; 4,3 тыс. — малолетние узники фашистских концлагерей.

Город продолжает оказывать помощь пожилым петербуржцам и тем, кто пережил годы войны. По данным Комитета, действуют различные меры социальной поддержки — от льгот на транспорт до программ домашнего ухода.

В этом году внимание к ветеранам особенно заметно в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, которое город будет отмечать в январе 2026 года.