«Экзотический Эрмитаж», буддийский храм и дворец масона. Куда пойти от станции метро «Старая деревня»

Когда уже обошли все главные достопримечательности, можно отправиться немного в сторону от центра города, где тоже много интересного.

Станция «Старая Деревня» петербургской подземки получила свое название по расположению в одноименном районе. Она находится на фиолетовой ветке метро и открывает двери для интересных прогулок.

«Экзотический Эрмитаж»

Историк и экскурсовод Юрий Нежинский рассказал «Городовому», что интересного посмотреть, если выйти на станции «Старая деревня».

«Фондохранилище «Эрмитажа» — это то, что называется открытыми фондами. Это некий большой склад предметов Эрмитажа, который воспринимается как второстепенный и поэтому не находится на основных экспозициях фонда и его филиалов. Это экзотический объект, если человек обошел все основные объекты Эрмитажа, то это место будет интересно», — отметил эксперт.

Буддийский храм

Еще одна ближайшая достопримечательность — это настоящий буддийский храм. По словам Юрия, он является самым старым во всем мире и называется Дацан Гузэчойнэй.

Такую достопримечательность, действительно, не ожидаешь увидеть в районе преимущественно советской застройки, но она там есть. Каждый может зайти внутрь и прикоснуться к истории. Не забывайте, что внутри нужно двигаться по часовой стрелке.

Кладбища

Рядом со станцией также находится кладбище Благовещенское. По словам экскурсовода, там же находится памятник Василию Маргелову, создателю ВДВ. При этом военный никак не связан с этим местом. Недалеко также расположено Серафимовское кладбище, где похоронены родители Владимира Путина.

Елагин остров

На острове можно прогуляться по парку культуры и отдыха. Это любимое место горожан, где есть контактный зоопарк, а еще там можно взять катамаран или лодку и покататься. Среди довольно плотной застройки неожиданно открывается вид на Елагиноостровский дворец.