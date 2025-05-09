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Впервые назвали «Дорогой жизни»: что произошло 9 мая в истории Петербурга

Опубликовано: 9 мая 2025 08:02
Люди, город, события
Впервые назвали «Дорогой жизни»: что произошло 9 мая в истории Петербурга
Городовой ру

В этот день вспоминают не только Победу, но и другие события, которые вошли в историю города.

Дата 9 мая отмечена в истории Санкт-Петербурга несколькими важными событиями, каждое из которых оставило свой след в истории города. От пышных празднеств в Таврическом дворце до открытия Пискаревского мемориала — эти события отражают разные эпохи и разнообразные аспекты жизни города. Они напоминают нам о сложной и увлекательной истории Санкт-Петербурга.

1791: феерический праздник в Таврическом дворце

В 1791 году светлейший князь Григорий Потемкин устроил для императрицы Екатерины II феерический праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.

Празднество было посвящено взятию Александром Суворовым турецкой крепости Измаил. На это торжество пригласили всю столичную знать. Однако, главного героя — Суворова — среди них не было. Его отправили в Финляндию для инспектирования пограничных крепостей.

1911: первая в мире телевизионная передача в Технологическом институте

В 1911 году в Технологическом институте ученый-физик Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу. Он вывел на экран четкое изображение решетки из четырех белых линий. Это было знаменательное событие, ставшее важным шагом на пути к созданию телевидения.

Ученый-изобретатель использовал электронно-лучевую трубку для отображения изображения, которое он назвал «электрическим телескопом». Его эксперимент стал основой для дальнейших исследований в области телевидения. Его ученик Владимир Зворыкин в двадцатые годы усовершенствовал изобретение своего учителя и вошел в историю как «отец мирового телевидения».

1942: «Дорога жизни» — символ стойкости блокадного Ленинграда

В 1942 году в газете «Правда» впервые ледовая переправа через Ладогу в блокадный Ленинград была названа «Дорогой жизни». До этого путь чаще называли «дорогой смерти», из-за высокого риска гибели на замерзшем озере.

Автодорога протяженностью 71 километр сыграла ключевую роль в спасении города и его жителей, став символом мужества и стойкости ленинградцев. По «Дороге жизни» было доставлено 361 тысяча тонн грузов и эвакуировано почти 550 тысяч человек. Это был подвиг, который навсегда останется в памяти народной.

1946: открытие Русского музея

В 1946 году в послевоенном Ленинграде открылся Русский музей. Отремонтированный дворец показал первым посетителям знаменитые шедевры отечественного искусства, которые были привезены из эвакуации или извлечены из подвалов музея. Открытие Русского музея стало важным событием в культурной жизни города после блокады и войны.

По иронии судьбы, сотрудники музея понесли большие потери в период блокады, тогда как сами экспонаты практически не пострадали. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», блокаду пережили только семь сотрудников.

1960: открытие Пискаревского мемориального кладбища

9 мая 1960 года на Пискаревском мемориальном кладбище состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда. Это место стало основным захоронением жителей и защитников города в период блокады.

В 186 братских могилах находятся останки более 470 тысяч ленинградцев и 50 тысяч воинов Ленинградского фронта и Балтийского флота.

Пискаревское мемориальное кладбище — символ скорби и памяти о тяжелейших годах блокады. В 1961 году было утверждено Постановление о признании Пискаревского мемориального кладбища основным памятником героям, отдавшим свою жизнь за счастье, свободу и независимость Родины.

9 мая — дата, которая оставила яркий след в истории Санкт-Петербурга. Каждое из событий, произошедших в этот день, отражает разные стороны жизни города — от пышных торжеств императорского двора до трагических событий блокады и героического подвига ленинградцев.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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