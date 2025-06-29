Китайский «убийца» WB: в России начал работать Poizon — маркетплейс брендовой одежды

Пока одни бренды уходили с российского рынка под аккомпанемент грустных новостей, другие — как будто выжидали момент.

Спустя три года после ухода ASOS и Farfetch, когда модные гардеробы пересохли до рынка масс-маркета и переплат в два конца, в Россию зашёл Poizon — китайский маркетплейс, специализирующийся на брендовой одежде и обуви.

Да, тот самый Poizon, о котором говорили в TikTok, обсуждали на Reddit и мечтали те, кто не готов платить втридорога за New Balance. Теперь у него появился сайт на русском языке (poizon.ru) и официальное приложение в App Store.

Правда, сайт в первый же день рухнул под наплывом трафика — эффект сухой земли после дождя. То ли это ажиотаж, то ли техническая недоработка, но в приложении всё работает, и работает стабильно.

Цены — как будто из дофевральского прошлого. Adidas, Puma, New Balance — на треть, а то и вдвое дешевле, чем на Lamoda, WB или в офлайн-магазинах.

Оригинал или нет — проверяется внутри Poizon с помощью встроенного сканера, а сами карточки товаров снабжены описаниями, таблицами размеров и фотографиями со всех ракурсов. Перевод, как и у AliExpress в свои лучшие годы, слегка корявый, но функциональный.

Доставка — до 3 недель, пункты выдачи стандартные. Владельцы ресурса в России — юридически «другая» компания, не напрямую связанная с китайским Poizon. Якобы для обхода санкционных рисков.

Это никого не удивляет: в эпоху параллельного импорта и псевдо-дистрибуций главное, чтобы товар доехал и не развалился по пути.

По сути, Poizon — это не просто маркетплейс, а попытка вернуть себе право на стиль без переплат и унижения. Новый Farfetch? Вряд ли. Но пусть будет хотя бы честной заменой — с кроссовками по цене без наценок и с ощущением, что ты снова в глобальном модном мире.

