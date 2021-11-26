Евросоюз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе и кризис на границе Белоруссии с Польшей вновь начнет обостряться. При этом любые конфликтные ситуации должны решаться мирным путем, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, передает ТАСС.
Власти Польши обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса на границе между двумя странами.
На страницах известного американского издания The Wall Street Journal появилась статья, критикующая действия западных лидеров во время газового кризиса в Европе. Читатели отмечают, что страны Запада сами оказались в ловушке из-за собственных решений, а Россия повела себя мудро и осталась победителем в ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа находится на грани серьезного энергетического кризиса, который даст о себе знать уже через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика в Европарламенте в Страсбурге.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал саммит Вышеградской группы из-за «российского вопроса». Об этом сообщает Центр информации правительства.
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве 17 января. Согласно решению суда, он проведет в СИЗО «Матросская тишина» 30 суток. Трансляция обращения немецкого политика опубликована изданием Die Welt.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна отказаться от своих обязанностей в рамках договора ОДКБ и Союзного государства.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшаве не нравится в России. Он подчеркнул, что страна не питает к России никакой агрессии, одно ряд моментов ее совершенно не устраивает. Об этом пишет «РИА Новости».
Правительство Польши перенесло на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь. Политики планировали 10 апреля посетить в России мероприятия, приуроченные к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом сообщил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.
В Польше отменили проведение всех массовых мероприятий. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, ограничительные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране вводится санитарный режим на границе с Германией и Чехией.
Польша заявила, что руководитель внешнеполитического ведомства встретится с российским коллегой в ближайшее время. Будут обсуждать подготовку памятных мероприятий.