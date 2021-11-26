Матеуш Моравецкий

Меркель призвала ЕС объявить санкции против России за «агрессию» к Украине

Евросоюз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе и кризис на границе Белоруссии с Польшей вновь начнет обостряться. При этом любые конфликтные ситуации должны решаться мирным путем, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, передает ТАСС.