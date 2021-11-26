Все новости / Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

Политика
Меркель призвала ЕС объявить санкции против России за «агрессию» к Украине
Евросоюз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе и кризис на границе Белоруссии с Польшей вновь начнет обостряться. При этом любые конфликтные ситуации должны решаться мирным путем, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, передает ТАСС. 
26 ноя 2021 09:48
Политика
Американцы признали превосходство Путина в «газовой войне» с Западом
На страницах известного американского издания The Wall Street Journal появилась статья, критикующая действия западных лидеров во время газового кризиса в Европе. Читатели отмечают, что страны Запада сами оказались в ловушке из-за собственных решений, а Россия повела себя мудро и осталась победителем в ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.
20 окт 2021 15:48
Политика
Премьер Польши Моравецкий предрек крупнейший энергетический кризис в Европе
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа находится на грани серьезного энергетического кризиса, который даст о себе знать уже через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика в Европарламенте в Страсбурге.
19 окт 2021 13:48
Политика
Меркель потребовала немедленно освободить Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве 17 января. Согласно решению суда, он проведет в СИЗО «Матросская тишина» 30 суток. Трансляция обращения немецкого политика опубликована изданием Die Welt.  
21 янв 2021 16:28
Политика
В Польше объяснили, чем им не угодила Россия
Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшаве не нравится в России. Он подчеркнул, что страна не питает к России никакой агрессии, одно ряд моментов ее совершенно не устраивает. Об этом пишет «РИА Новости».  
04 авг 2020 09:40
Политика
Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля
Правительство Польши перенесло на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь. Политики планировали 10 апреля посетить в России мероприятия, приуроченные к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом сообщил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.
03 апр 2020 10:27
Общество
В Польше из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
В Польше отменили проведение всех массовых мероприятий. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, ограничительные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
10 мар 2020 13:42
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