Лето у воды: традиции и лучшие пляжи Петербурга и Финского залива

Лето в Петербурге всегда было особенным временем, несмотря на его северный климат. Еще в XIX веке горожане искали спасение от жары на берегах Финского залива, ведь там были благоустроенные курортные зоны. Эти места были популярны среди знати и даже императорской семьи. Так что пляжный отдых в Петербурге уходит корнями в глубокое прошлое, несмотря на свой прохладный климат.

Пляжная история Петербурга

Пляжный отдых в окрестностях Петербурга — дело с историей. Еще задолго до революции местные жители и даже императорские семьи обожали ездить купаться и загорать на берега Финского залива. Репино, Зеленогорск, Приморск — эти названия и сегодня на слуху у всех, кто хоть раз выбирался из города в поисках тишины и свежего воздуха.

В XIX веке пляжный отдых был настоящим событием: на курортах строили специальные купальные коляски, чтобы дамы могли купаться вдали от чужих глаз. Например, такое место было на Сестрорецком курорте. Коляски стояли прямо в воде, так как залив мелкий Кроме того многие дамы не умели плавать, поэтому с помощью таких передвижных кабинок осуществляли безопасное купание, привязывая их к ней.

Николай II, например, любил уединенные пляжи архипелага Виролахти, где можно было не только плавать, но и кататься на каноэ или играть в теннис. Впрочем, императорские семьи любили отдыхать именно в Финляндии, которая долгое время была частью России.

Современные пляжи: куда поехать и где купаться

Сегодня Петербург и его пригороды предлагают массу вариантов для летнего отдыха у воды. Конечно, официально купаться можно не везде — Роспотребнадзор строго следит за качеством воды. В 2025 году для купания разрешены, например, Безымянное озеро в Красносельском районе, Верхнее Суздальское озеро и Ольгинский водоем в Выборгском районе, сообщает Петербург Центр. Но если хочется настоящего «морского» ощущения, стоит отправиться на побережье Финского залива.

Вот несколько популярных пляжей, которые любят и местные, и гости города.

Пляж на Елагином острове — ухоженный, с шезлонгами и кафе, отлично подходит для пикников и прогулок.

Северный пляж в Сестрорецке — просторный, с мягким песком, волейбольными площадками и всеми удобствами.

Комарово — тихое и уютное место с чистым песчаным пляжем, идеальное для семейного отдыха.

Ласковый пляж в Солнечном — один из самых популярных, с мягким песком, чистой водой и развитой инфраструктурой.

Пляж Репино — широкий, живописный, с возможностями для водного спорта и активного отдыха.

На пляжах Финского залива часто устраивают пикники, играют в пляжный волейбол, катаются на велосипедах и просто наслаждаются солнцем. Вода в заливе быстро прогревается — глубина у берега небольшая, так что даже в прохладное лето можно поймать пару теплых дней для купания.

Когда начинается купальный сезон?

Все зависит от погоды. Обычно купальный сезон стартует в третьей декаде июня, когда вода прогревается хотя бы до +18 градусов, а воздух — до +22…+23. Самые смелые начинают купаться уже в мае, если случается редкая жара. Но в целом пик сезона приходится на июль и август — именно тогда на пляжах больше всего отдыхающих.

Плюсы пляжного отдыха в Петербурге?

Атмосфера. На пляжах Финского залива — особое настроение: сосны, свежий воздух, шум волн и ощущение настоящего лета.

Удобство. До большинства пляжей легко добраться на электричке, автобусе или машине — никаких сложных маршрутов.

Разнообразие. Можно выбрать тихий уединенный пляж или оживленное место с кафе, спортом и музыкой.

История. Отдыхая здесь, буквально погружаешься в историю.