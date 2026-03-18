1 кг жизни: хирурги СПб закрыли проток и вернули надежду родителям

В Санкт-Петербурге медики успешно восстановили работу сердца у новорождённой девочки, которая весила всего 1 кг.
По данным «МК-Петербург», процедуру выполняла команда из шести врачей, она заняла два часа и прошла без осложнений. Сейчас малышка остаётся в реанимации под постоянным контролем анестезиологов-реаниматологов.
Девочка родилась на 25-й неделе беременности из-за внезапных преждевременных родов, что вызвало сбои в работе почти всех её органов.
Она не могла дышать самостоятельно, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ и кормили через зонд в реанимации недоношенных на 38 дней. У неё выявили врождённый порок сердца, а артериальный проток не закрылся сам, как ожидалось.
Ход операции
Из-за протока в лёгочную артерию поступало избыточное количество крови, что усугубило дыхательные проблемы.
После консультации с кардиохирургами Педиатрического университета решили оперировать на месте, применив щадящий метод — клипирование протока специальной клипсой.
Эта клипса навсегда останется в организме и полностью перекроет кровоток через сосуд.