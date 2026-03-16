11 км веломаршрутов: Петербург получит 80 млн от аренды самокатов
11 км веломаршрутов: Петербург получит 80 млн от аренды самокатов

Опубликовано: 16 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
11 км веломаршрутов: Петербург получит 80 млн от аренды самокатов
11 км веломаршрутов: Петербург получит 80 млн от аренды самокатов
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Деньги направят на развитие велоинфраструктуры.

Санкт-Петербургу выделят около 80 миллионов рублей от компаний, сдающих электросамокаты в аренду.

Эти средства зачислят в бюджет по результатам 2025–2026 годов согласно допсоглашению с операторами кикшеринга.

Об этом заявила замглавы Комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.​

Направление средств

Финансы пойдут на обустройство велоинфраструктуры, в частности на создание отдельных велодорожек. В 2024 году город уже обрел 37 миллионов рублей благодаря сотрудничеству с этими операторами, уточнила Бахмутская.​

Планы на 2026 год

В этом году намерены возвести свыше 11 километров выделенных веломаршрутов — это полноценные инженерные конструкции, аналогичные автомобильным трассам, сообщил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

По ним смогут передвигаться и пользователи самокатов, которых специально побуждают выбирать велодорожки, чтобы не создавать помех пешеходам.​

С 16 марта в Петербурге официально открылся сезон проката электросамокатов — устройства уже доступны в приложениях сервисов кикшеринга.​

Юлия Аликова
