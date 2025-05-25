Ангел-хранитель Петербурга: легенда и реальность с вершины Петропавловского собора

Ангел на шпиле Петропавловского собора — это не просто красивая фигура, а настоящий символ Санкт-Петербурга, который хранит историю мастерства и человеческой смелости, а также легенды, которые до сих пор обсуждают в Северной столице.

Как появился ангел на шпиле

Когда в начале XVIII века строили Петропавловский собор, архитектор Доменико Трезини предложил венчать его шпиль не просто крестом, а фигурой ангела — архангела Михаила, который считается покровителем царей и императоров. Этот ангел должен был стать символом защиты и благословения для новой столицы Российской империи.

Первый ангел был создан в 1722 году и представлял собой фигуру длиной около двух метров, выполненную из меди толщиной около 10 см. Он был не просто украшением, а настоящим флюгером — мог поворачиваться на ветру, «паря» над городом и держа в руках крест, символизирующий веру и силу.

Испытания временем

Шпиль с ангелом не раз страдал от ударов молний и ураганов. В 1756 году сильная гроза вызвала пожар, который уничтожил деревянный каркас шпиля и саму фигуру ангела. Восстановление длилось целых 20 лет, и Екатерина II настояла, чтобы все было восстановлено точно в прежнем виде.

В конце XVIII и начале XIX века штормы не раз повреждали ангела: то крыло ломалось, то крест накренивался. В 1829 году сильный порыв ветра почти сорвал фигуру с вершины шпиля.

Подвиг простого кровельщика Петра Телушкина

Когда понадобился ремонт после урагана 1829 года, на помощь пришел простой крестьянин и кровельщик Петр Телушкин. Он предложил починить ангела самостоятельно, без лесов — с помощью веревок и крюков, поднимаясь по шпилю на огромной высоте. Этот поступок стал настоящей легендой. Телушкин проявил небывалую смелость и мастерство, спасая символ города.

По легенде, за это он получил право на бесплатную водку в казенных кабаках, а для подтверждения права ему поставили несмываемое клеймо на подбородок.

Современный ангел и его сохранение

В середине XIX века ангела полностью обновили: в 1858 году была установлена новая скульптура, созданная академиком Робертом Залеманом, а шпиль построил Дмитрий Журавский, который разработал уникальный поворотный механизм флюгера с роликовыми подшипниками. Этот механизм позволял ангелу свободно вращаться на ветру и служил без особого ремонта более 130 лет, передают РИА Новости.

Во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить ангела от обстрелов, шпиль маскировали краской, а фигуру накрывали мешковиной. В конце XX века ангела сняли для реставрации, тщательно восстановили и заново позолотили. В 1995 году фигуру вернули на шпиль с помощью вертолета.