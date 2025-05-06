Прово на собственность и свободу веры: как 6 мая повлияло на историю Петербурга

В этот день произошел целый парад событий, изменивших облик и судьбу города.

6 мая в истории Петербурга — это день, в который произошли знаменательные события из разных эпох, отражающие различные стороны жизни города: правовую, политическую, военную и культурную. Чем же запомнилась эта дата?

1715: рождение «Артикула воинского»

6 мая 1715 года в России был издан первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс — «Артикул воинский». Этот документ, содержащий 209 статей, включенных в воинский устав, заложил основы военного правосудия в Российской империи.

В «Артикуле» были определены основные принципы уголовной ответственности для военнослужащих, перечень военных преступлений, а также список отягчающих и смягчающих обстоятельств. Впервые были сформулированы положения о необходимой обороне и крайней необходимости.

«Артикул воинский» стал важным шагом на пути формирования правовой системы Российского государства.

1718: учреждение должности петербургского генерал-полицмейстера

В 1718 году Петр I учредил должность Петербургского генерал-полицмейстера «для лучших порядков в сем городе». Первым генерал-полицмейстером стал граф Антон Мануилович Девиер, потомок португальских сефардов и близкий сподвижник императора. На него была возложена ответственность за поддержание порядка и безопасности в растущем городе.

1782: падение русского офицера

6 мая 1782 года русский офицер Павел Бибиков был разжалован и отправлен в пожизненную ссылку (в собственное имение) за критику в адрес фаворита императрицы Екатерины II, князя Григория Потемкина. В перехваченном письме к князю Куракину Бибиков называл Потемкина «князем тьмы», а императрицу — «старой, зажравшейся самкой».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», этот эпизод демонстрирует опасность открытой критики власти в то время.

1906: новые «Основные государственные законы»

6 мая 1906 года Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов». Этот документ гарантировал ряд прав и свобод: неприкосновенность личности, жилища и собственности, право на собрания, общества и союзы, свободу веры, а также свободу выражения мнений «изустно и письменно (в печати)».

Это было важным шагом на пути либерализации политической системы России, хотя и ограниченным в своем действии на практике.

1937: начало регулярного воздушного сообщения между Ленинградом и Москвой

В 1937 году было открыто регулярное воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой. Линию обслуживали самолеты К-5, вместимостью шесть пассажиров.

Это событие стало важным этапом в развитии гражданской авиации в Советском Союзе.

1942: блокадный футбольный матч

В условиях Ленинградской блокады, 6 мая 1942 года на стадионе «Динамо» состоялся знаменитый футбольный матч между командой ленинградского «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа. Победу одержали динамовцы со счетом 7:3.

Этот матч стал символом мужества и стойкости ленинградцев в самые тяжелые времена.

1949: рождение советского телевизора «КВН-49»

6 мая 1949 года в Ленинграде начался выпуск первого советского промышленного телевизора «КВН-49», разработанного Всесоюзным НИИ телевидения. Этот телевизор весил 29 кг и стоил 1200 рублей — примерно как месячная зарплата того времени. Несмотря на высокую стоимость, «КВН-49» пользовался большим спросом и выпускался в течение десяти лет.

Изучение истории этих событий позволяет лучше понять сложный и многогранный путь развития Петербурга, от имперской эпохи до современности.