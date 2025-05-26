Секретная надпись XVIII века: где в Петербурге найти табличку с названием улицы на немецком языке и что она рассказывает об истории города

Почему в Петербурге XVIII века названия улиц дублировали на немецком языке?

На фасаде одного из зданий на набережной Зимней канавки сохранился довольно интересный артефакт. Это табличка с названием улицы, исполненная на немецком языке. В Петербурге сохранилась уникальная табличка XVIII века, на которой название улицы указано на немецком языке.

Она является самой старой табличкой такого рода в Петербурге.

Указ Екатерины II: почему названия улиц дублировались на немецком языке

8 (19) мая 1768 года Екатерина II написала генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга Николаю Ивановичу Чичерину:

«Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с имяни той улицы или переулка на русском и неметском языке; у коих же улиц или переулков нет еще имян, то изволь оных окрестить. Форм же досок получе и почище зделать, хотя без многих украшений, но просто».

Указ Екатерины II предписывал размещать названия улиц на двух языках — русском и немецком.

Набережная Зимней канавки: «Старая Дворцовая улица» или «Почтовая»?

На табличке зафиксировано второе наименование набережной. Изначально (с 20 апреля 1738 года) набережная, которая тянулась от Невы до Миллионной улицы, называлась «Старая Дворцовая улица». Но название не прижилось. Вместо официального названия часто использовалось другое — «Почтовая».

В речи все использовали слово «почтовая». Это связано с тем, что на Миллионной улице, на месте Мраморного дворца, тогда располагался Почтовый двор.

«1-Ад: Час: 1-Кварт: Почтовая Potschtowaia»: расшифровка надписи на табличке

Надпись: «1-Ад: Час: 1-Кварт: Почтовая Potschtowaia». «1-Ад» — это номер Адмиралтейской части (их было в то время четыре). 1-Кварт - это номер квартала.

Как пишет краевед Олег Еверзов, надпись на табличке указывала не только название улицы, но и административную принадлежность — номер части и квартала.

Екатерина II — немка на российском престоле: причина использования немецкого языка

Табличка имеет два языка, потому что Екатерина II была немкой. Все названия поэтому писали на двух языках — русском и немецком.

Вообще в течение нескольких десятков лет после основания Петербурга в городе не было официальных названий улиц. Пишут, что имелись только народные обозначения. Чаще всего дом искали по имени известного человека, который жил в том или ином месте.

Фридрих-Христиан Вебер: описание Петербурга времени Петра Великого

Описывая в 1721 году Санкт-Петербург времени Петра Великого Фридрих-Христиан Вебер сообщал:

«Однако удивительно, что ни одна улица в Петербурге не имеет названия, а один другому описывает место, о котором спрашивают, называя того или иного, живущего в этой местности, пока не назовут такого человека, которого знают, а затем приходится продолжать расспросы».

Фридрих-Христиан Вебер подчеркивал отсутствие названий улиц в Петербурге времени Петра Великого.

Комиссия о Санкт-Петербургском строении: появление официальных названий в 1738 году

Официальные названия некоторых магистралей впервые были учреждены Комиссией о Санкт-Петербургском строении 20 апреля 1738 года. Тогда были даны имена 18 наиболее значительным улицам.

С середины XIX века названия улицам присваивались сенатскими указами или постановлениями городской думы.

Воссозданная табличка: утраченная история Дворцовой набережной

В период правления императрицы Екатерины Великой (1762 - 1796 гг.) стали изготавливать мраморные таблички с названиями улиц, исполненные в том числе на немецком языке. До наших дней сохранилась одна единственная.

Со стороны Дворцовой набережной такая же табличка была утрачена. Воссоздана в 1969 году, но в новой редакции текста.

Адрес: набережная Зимней канавки (угол с Дворцовой набережной, Эрмитажный театр).