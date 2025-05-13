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«Гиппопо-сад» в центре Петербурга: где в городе «расцвели» бегемоты

Опубликовано: 13 мая 2025 20:03
Бегемоты, Петербург
«Гиппопо-сад» в центре Петербурга: где в городе «расцвели» бегемоты
Городовой ру

Как встретить милейших бегемотов в центре Петербурга?

Петербург, кажется, никогда не перестанет удивлять своими скрытыми уголками, неожиданными находками и особой атмосферой. Даже в самом центре города, в непосредственной близости от известных достопримечательностей, можно наткнуться на нечто совершенно необычное и уникальное.

Бегемоты на деревьях: сюрреалистический оазис в центре Петербурга

В одном из дворов, поблизости от Летнего сада, можно встретить бегемотов. Они поселились прямо на деревьях. Это не грандиозный памятник и не известная достопримечательность, о которой пишут во всех путеводителях. Это просто совершенно милая деталь города, которую приятно заметить и которая добавляет Петербургу особого шарма.

Именно из таких деталей и складывается дух города — неповторимый, загадочный и немного ироничный.

Тайна происхождения: шалость студентов или городская легенда?

Как пишет канал «Дотошный турист», откуда взялись эти бегемоты в одном из дворов на набережной Фонтанки — не знает никто, даже местные жители. Говорят, это была когда-то шалость студентов Академии Штиглица, располагающейся совсем рядом — но доподлинно неизвестно.

Тайна окутывает этих милых бегемотов, делая их еще более привлекательными для пытливых туристов и любознательных горожан. Легенда ли это или реальная история — не так уж и важно, ведь главное, что они есть, и радуют своим неожиданным появлением.

Дворик с историей: Лесгафт, Ахматова и компания

Двор, кстати, как и многие в центре Петербурга, имеет свою богатую историю. В 1884–1896 годах в этом дворе жил Петр Лесгафт (биолог, анатом, врач и педагог). В 1921 году сюда переехала Анна Ахматова — и именно здесь она задумала и писала сборник «Anno Domini». Тут же в 1920-х годах жили композитор Артур Лурье и его жена, актриса и художница Ольга Судейкина. Таким образом, это место пропитано духом творчества, науки и истории, а бегемоты лишь добавляют ему особой изюминки.

Как найти бегемотов?

Адрес этого чудесного места: набережная Фонтанки, 18. Стоит заглянуть внутрь и поднять глаза вверх — так можно увидеть милейших петербургских бегемотов, примостившихся на ветках деревьев и приветливо смотрящих на прохожих.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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