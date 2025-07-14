Узбекистан глазами туриста: почему здесь пьют только покупную воду, сушат бельё у подъездов и выгуливают баранов

Узбекистан — это не только древние города и величественные мечети, но и страна, полная удивительных и порой обескураживающих мелочей.
Глазами туриста здесь можно увидеть то, что сложно представить, сидя в привычной европейской обстановке.
Культ белого автомобиля
Первое, что бросается в глаза в Узбекистане — это преобладание белых автомобилей. Черные машины — настоящая редкость.
Причина проста: в летний зной, когда температура зашкаливает, в светлой машине находиться гораздо комфортнее.
“Летом, даже в сентябре бывает такая жара, что невозможно сидеть в темной машине. Должен быть очень хороший кондиционер!” — делится впечатлениями путешественник на канале "Голландец в России".
Кукуруза прямо во дворе
Еще одна особенность – любовь к сельскому хозяйству даже в городских условиях.
“Я был удивлен увидеть кукурузу, которая… растет прямо среди многоэтажек”, — рассказывает турист.
В Узбекистане это обычное дело — выращивать овощи и фрукты прямо во дворах, для себя.
Вода в “домиках” и туристическая полиция
В Узбекистане не принято пить воду из-под крана, поэтому на улицах часто можно встретить “домики”, где продается чистая питьевая вода.
А еще здесь есть туристическая полиция, сотрудники которой владеют несколькими языками и всегда готовы помочь туристам.
Белье на веревках и суп на колесах
Белье, развешенное на веревках во дворах, — привычная картина для Узбекистана.
А еще здесь можно встретить машину с громкоговорителем, которая продает традиционный суп халиса прямо во дворах. Люди выходят с кастрюлями и покупают свежий, горячий суп.
Бараны в городе и топчан на “Жигулях”
Иногда на улицах узбекских городов можно встретить… баранов и даже коров. Но, пожалуй, самым удивительным зрелищем является огромный деревянный топчан, установленный на маленькую машину.
“В Узбекистане, оказывается, все возможно”, — подытоживает автор.