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«Заградительный барьер»: что ждет авторынок России

Опубликовано: 16 июля 2025 11:31
пошли на авто
«Заградительный барьер»: что ждет авторынок России
globallookpress/Belkin Alexey

Как Россия планирует конкурировать с автогигантами из КНР?

Депутаты обеспокоены экспансией китайских компаний на российский авторынок и настаивают на защите отечественных производителей.

Как решить проблему

Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что для начала нужно оздоровить российскую экономику.

“Снизив ключевую ставку, чтобы у отечественных производителей были кредитные ресурсы по тем же ставкам, что у китайцев”, — констатировал он в беседе с "Лентой".

Китайские производители выигрывают за счет масштабного производства, что значительно снижает издержки. Для успешной конкуренции российскому автопрому требуется стимулирование роста объемов выпуска.

Пошлинами защищаются от китайских автомобилей США и Европа. Но для России — эта мера, которая будет рассматриваться в последнюю очередь.

"Можно вводить пошлины или утилизационный сбор, как это у нас делается сейчас. Но это не первоочередная мера. На самом деле, пошлины — это последнее, что нужно делать. Потому что без поддержки локализации, без выравнивания экономических условий они просто лягут в цену товара", — написал депутат в своем Телеграм-канале.

Зависимость от КНР

О последствиях экспансии китайских машин предупреждают и участники рынка.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев полагает, что это приведет к зависимости от КНР. По его словам, в Россию поступает порядка 20 процентов от всего экспорта автомобилей КНР.

Сборка в России

В России собирают несколько китайских автомобильных марок, включая Haval, Geely и Chery, а также суббренды, такие как Omoda и Exeed.

Haval имеет собственный завод в Тульской области, Geely собирает свои модели на заводе “БелДжи” в Белоруссии, а Chery раньше собиралась на «Автоторе» в Калининграде, но производство там приостановлено.

Показатель/Событие Состояние (2025) Комментарии / Последствия
Доля китайских машин на рынке РФ 54% (май 2025) Лидирующая доля среди всех стран
Основные сборочные площадки Haval в Тульской обл.; Geely (Беларусь); Chery (пауза в Калининграде) Большинство брендов — импорт
Рост импортных платежей и пошлин 15–25% пошлина + утильсбор > 1 млн руб. за авто Удорожание привело к снижению спроса
Импорт китайских авто (млрд $) 15,2 (2024), прогноз 12,9 (2025) Снижение после рекордного 2024 года
Локализация китайских брендов Большинство избегает локализации Исключение — завод Haval (полный цикл)
Предложения депутатов и экспертов Введение/повышение пошлин, утильсбора, квот; поддержку отечественных производств Риски зависимости, указание на протекционизм
Расходы на таможню и сборы (пример) >40% итоговой цены авто Для Jetta VA3 стоимость авто — 35%, пошлины/сборы — 40%, доставка и маржа — ок. 25%
Реакция рынка Снижение спроса на китайские авто в 2025 году Связано с ростом платежей и насыщенностью рынка

Пока неясно, как планирует решать вопрос правительство. Однако очевидно, что вопрос о защите российского автопрома стоит остро.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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