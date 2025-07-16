«Заградительный барьер»: что ждет авторынок России

Депутаты обеспокоены экспансией китайских компаний на российский авторынок и настаивают на защите отечественных производителей.
Как решить проблему
Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что для начала нужно оздоровить российскую экономику.
“Снизив ключевую ставку, чтобы у отечественных производителей были кредитные ресурсы по тем же ставкам, что у китайцев”, — констатировал он в беседе с "Лентой".
Китайские производители выигрывают за счет масштабного производства, что значительно снижает издержки. Для успешной конкуренции российскому автопрому требуется стимулирование роста объемов выпуска.
Пошлинами защищаются от китайских автомобилей США и Европа. Но для России — эта мера, которая будет рассматриваться в последнюю очередь.
"Можно вводить пошлины или утилизационный сбор, как это у нас делается сейчас. Но это не первоочередная мера. На самом деле, пошлины — это последнее, что нужно делать. Потому что без поддержки локализации, без выравнивания экономических условий они просто лягут в цену товара", — написал депутат в своем Телеграм-канале.
Зависимость от КНР
О последствиях экспансии китайских машин предупреждают и участники рынка.
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев полагает, что это приведет к зависимости от КНР. По его словам, в Россию поступает порядка 20 процентов от всего экспорта автомобилей КНР.
Сборка в России
В России собирают несколько китайских автомобильных марок, включая Haval, Geely и Chery, а также суббренды, такие как Omoda и Exeed.
Haval имеет собственный завод в Тульской области, Geely собирает свои модели на заводе “БелДжи” в Белоруссии, а Chery раньше собиралась на «Автоторе» в Калининграде, но производство там приостановлено.
|Показатель/Событие
|Состояние (2025)
|Комментарии / Последствия
|Доля китайских машин на рынке РФ
|54% (май 2025)
|Лидирующая доля среди всех стран
|Основные сборочные площадки
|Haval в Тульской обл.; Geely (Беларусь); Chery (пауза в Калининграде)
|Большинство брендов — импорт
|Рост импортных платежей и пошлин
|15–25% пошлина + утильсбор > 1 млн руб. за авто
|Удорожание привело к снижению спроса
|Импорт китайских авто (млрд $)
|15,2 (2024), прогноз 12,9 (2025)
|Снижение после рекордного 2024 года
|Локализация китайских брендов
|Большинство избегает локализации
|Исключение — завод Haval (полный цикл)
|Предложения депутатов и экспертов
|Введение/повышение пошлин, утильсбора, квот; поддержку отечественных производств
|Риски зависимости, указание на протекционизм
|Расходы на таможню и сборы (пример)
|>40% итоговой цены авто
|Для Jetta VA3 стоимость авто — 35%, пошлины/сборы — 40%, доставка и маржа — ок. 25%
|Реакция рынка
|Снижение спроса на китайские авто в 2025 году
|Связано с ростом платежей и насыщенностью рынка
Пока неясно, как планирует решать вопрос правительство. Однако очевидно, что вопрос о защите российского автопрома стоит остро.