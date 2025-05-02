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Гастромаршруты по Петербургу: где позавтракать с видом на Исаакий и выпить шампанского как герои «Беспринципных»

Опубликовано: 2 мая 2025 15:31
Павел Деревянко, деньги
Гастромаршруты по Петербургу: где позавтракать с видом на Исаакий и выпить шампанского как герои «Беспринципных»
Кадр из сериала "Беспринципные"; globallookpress/ Баранов Владимир

Сколько стоит погружение в атмосферу сериала?

С 24 апреля можно увидеть продолжение истории «Беспринципных», теперь на фоне петербургских улиц. Сериал не только переносит зрителей в атмосферу Северной столицы, но и предлагает окунуться в роскошную жизнь главных героев. Во сколько же обойдется жизнь в стиле «Беспринципных» в Петербурге.

Жилье мечты: доходный дом Бака и цены на жилье

Главная героиня Валентина красиво начинает новую жизнь в Петербурге: ее жилье находится в доходном доме Бака в самом центре города. Историческое место, где когда-то создавали костюмы для «Русских сезонов» Дягилева.

«Деловой Петербург» узнал, во сколько обойдется жизнь в центральном районе Петербурга:

  • В среднем новостройка обойдется около 33,3 млн ₽.
  • Квартира на вторичке — в среднем 19,2 млн ₽ (примерно за 88 м²).
  • Аренда — в среднем 109 тыс. ₽ в месяц.

Таким образом, жизнь в самом центре Петербурга, как у героев сериала, требует значительных финансовых вложений. Однако, возможность наслаждаться видом на исторические здания и быть в самом сердце событий, безусловно, привлекает многих.

Петербургский размах с видом на Неву: атмосфера Северной столицы

Петербург вполне умеет задавать столичный размах — только с видом на Неву. Город предоставляет широкие возможности для комфортной и интересной жизни, особенно для тех, кто ценит красоту и историю.

Гастромаршруты по мотивам «Беспринципных»

В Петербурге появились гастромаршруты по мотивам «Беспринципных» — действие нового сезона разворачивается в Северной столице. Это позволяет зрителям не только наслаждаться сериалом, но и погрузиться в его атмосферу, посещая те же места, что и герои.

Один из маршрутов проходит через Центральный район и включает следующие точки:

  • Певческий мост. Находится в двух шагах от Дворцовой площади.
  • Ресторан Teplo. Предлагает блюда в стиле «что-то на домашнем».
  • Новая Голландия. Можно пройти через Николаевский дворец, вдохновлённый итальянскими палаццо XVI века и попавший в одну из серий «Беспринципных».
  • Парижское бистро с теплой атмосферой и настоящей французской кухней Mon Chouchou. Здесь представлена самая большая в Санкт-Петербурге карта шампани и больше 300 французских вин. Находится на ул. Караванная, д. 3/35.

Другой маршрут охватывает Петроградскую сторону, Елагин и Крестовский острова:

  • Петроградская сторона. Можно начать с обследования острова со стороны Троицкого моста, затем прогуляться по Александровскому парку. По пути встретится дом, где по сценарию живёт героиня Лена: на Саблинской улице, 4.
  • Елагин и Крестовский острова. Можно посетить набережную Макарова напротив ЦПКиО им. Кирова или посмотреть на Елагин дворец, построенный архитектором Росси.
  • Необистро Futurist. Находится на одной из самых популярных гастроартерий города — улице Б. Зеленина.
  • Ресторан Nomad. Он имеет европейские мотивы в интерьере и предлагает комфортфуд-меню. Адрес: улица Ленина, 18/49.
  • Кофейня «ТЧК» по адресу: Каменноостровский проспект, 18/11Б.

Итог: цена красивой жизни в Петербурге

Жизнь в стиле «Беспринципных» в Петербурге — это сочетание роскоши, истории и культурных развлечений. Она требует значительных финансовых затрат, но взамен предлагает уникальный опыт и незабываемые впечатления.

Возможность жить в красивом городе, наслаждаться его архитектурой, посещать интересные места и окунуться в атмосферу сериала — это то, что привлекает многих людей.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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