Блокада и мужество: как Эрмитаж пережил самые темные дни Ленинграда

Во время блокады Ленинграда, с 1941 по 1944 год, Государственный Эрмитаж пережил одни из самых сложных и драматичных моментов в своей истории.

Этот легендарный музей, хранящий бесценные произведения искусства, оказался в эпицентре военных событий, но благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников удалось сохранить его сокровища и даже частично продолжить работу.

Эвакуация и сохранение коллекций

С началом войны руководство Эрмитажа быстро организовало эвакуацию самых ценных экспонатов. Первая партия была отправлена в Свердловск, затем готовились следующие эшелоны.

Но кольцо блокады сомкнулось, и дальнейшая эвакуация стала невозможной. Тем не менее часть коллекций была спасена и надежно укрыта за пределами осажденного города, пишет сайт музея.

Жизнь и работа в блокадном Эрмитаже

Почти все сотрудники музея решили остаться в Ленинграде, несмотря на голод, холод и постоянные бомбежки. Они обосновались в подвалах Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, которые были оборудованы как бомбоубежища.

Там царила строгая дисциплина: директор Иосиф Орбели требовал неукоснительного соблюдения порядка, ведь малейшая ошибка могла привести к трагедии — например, свет в окнах мог стать мишенью для вражеской авиации.

Жизнь в подвалах была суровой — тусклый свет коптилок, холод и голод, но сотрудники находили силы не только сохранять музей.

Многие занимались огородничеством прямо во дворах Эрмитажа, чтобы хоть как-то обеспечить себя продуктами.

Разрушения и повреждения

За годы блокады в музей попало около 18-30 снарядов и авиабомб. Один из первых снарядов пробил знаменитый портик с Атлантами, а авиабомба пробила крышу и прошла насквозь через все этажи здания.

Были повреждены Гербовый зал, Галерея Растрелли и хранилища карет, где разбились парадные кареты XVIII века. Несмотря на разрушения, сотрудники музея не оставляли попыток сохранить и восстановить экспозиции.

Потери и героизм

В блокадные годы погибло 52 сотрудника Эрмитажа — это тяжелая утрата для музея и всей культуры города. Также был утерян один из шедевров — картина Антониса Ван Дейка «Святой Себастьян».

Возрождение музея

Уже в ноябре 1944 года, еще до Победы, в Эрмитаже открылась выставка с экспонатами, которые остались в городе. Это стало символом возрождения Ленинграда и надеждой на будущее.

После войны коллекции постепенно возвращались из эвакуации, и к ноябрю 1945 года музей был вновь открыт для посетителей, хотя реставрация продолжалась еще много лет.

Почему это важно помнить

История Эрмитажа в годы блокады — это не только рассказ о сохранении искусства, но и о человеческом подвиге, стойкости и преданности делу.

Сотрудники музея не просто хранили картины и скульптуры — они сохраняли культурное лицо города и страны в самые темные времена.

Когда идете по Эрмитажу, помните, что за его стенами скрывается история невероятной борьбы и мужества, которая позволила сохранить для нас бесценное наследие человечества.