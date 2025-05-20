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Ювелирное чудо на 300 миллионов: что стало украшением Петербургского международного юридического форума

20 мая 2025 16:29
Императорская корона
Ювелирное чудо на 300 миллионов: что стало украшением Петербургского международного юридического форума
globallookpress/ Zamir Usmanov

Зачем юристам понадобился редкий шедевр ювелирного искусства.

На Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2025) прибыла настоящая сенсация — Большая Императорская корона, исполненная в 2012 году мастерами «Ювелирной группы «Смоленские бриллианты».

Стоимость этого роскошного изделия оценивается примерно в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Минюста России.

Творение шестидесяти мастеров

Над изготовлением короны трудились 60 лучших ювелиров. При создании изделия было использовано белое золото 585 пробы, 11 352 бриллианта, 74 жемчужины и крупный турмалин массой более 76 грамм — истинное произведение искусства, достойное восхищения.

Преемственность традиций

Проект воссоздания главного символа государственной власти в России был приурочен к 250-летию коронации императрицы Екатерины II — это дань уважения истории и мастерству русских ювелиров.

В 1762 году два придворных ювелира России — Иеремия Позье и Георг–Фридрих Экарт — создали Большую Императорскую корону, которая до сих пор считается непревзойдённым шедевром ювелирного искусства.

Авторы современного ювелирного изделия стремились продемонстрировать преемственность традиций и возможности российских ювелиров, успешно воссоздавших шедевр при помощи современных технологий — это не просто копия, а современное прочтение исторического символа.

Вклад в экономическую безопасность

Сейчас корона входит в художественное собрание памятников ювелирного и декоративно-прикладного искусства Гохрана России и Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней.

На ПМЮФ-2025 изделие выставлено на стенде «Государственное подтверждение качества драгоценных камней — залог экономической безопасности» в течение всего мероприятия — и это не случайно. Большая Императорская корона является не только символом власти, но и демонстрацией ювелирного мастерства России, важной составляющей экономики страны.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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