«Тропа Хо Ши Мина» под Питером: где искать красивые озера, скалы и почувствовать себя первопроходцем

Когда говорят о «Тропе Хо Ши Мина», сразу вспоминается Вьетнамская война. Но есть такая тропа и у нас, в Ленинградской области!

Конечно, она не такая длинная, как во Вьетнаме, но зато окружена такой красотой, что дух захватывает! Если вы любите природу, походы и немного приключений — вам сюда!

Откуда взялась «Тропа Хо Ши Мина» под Петербургом

Эта дорога, которая получила такое необычное название, появилась еще в начале 1960-х годов. Название «Тропа Хо Ши Мина» — это, конечно, неофициальное, народное.

Скорее всего, так ее назвали туристы, которые ходили по этим лесным тропам, видимо, проводя параллели с той самой, вьетнамской тропой. Ведет эта дорога к очень красивому Ястребиному озеру.

Что увидишь на тропе: ручьи, хутор и скалы

Отправляясь по этой тропе от гранитного карьера в Кузнечном, вы пройдете по настоящим лесным дебрям. Вам придется пересечь несколько ручьев, увидеть фундамент старого финского хутора, который стоял здесь в начале прошлого века.

А главное – вы дойдете до Ястребиного озера и окажетесь у подножия скал! Виды там потрясающие — озеро, окруженное лесом и скалами. Настоящий северный пейзаж!

Озера и развлечения: кемпинг, рыбалка и скалолазание

Ястребиное озеро — не единственное красивое место в этих краях. В округе есть еще несколько озер, и многие туристы приезжают сюда с палатками, чтобы пожить на природе, порыбачить, просто отдохнуть от городской суеты.

Это место популярно среди любителей кемпинга и рыбалки. А для более активных туристов здесь есть возможности для скалолазания на скалах у озера, а также спортивного ориентирования по лесу.

На границе с Карелией: живописный уголок природы

Эта местность находится на границе с Карелией, и ее природа очень похожа на карельскую. Сосновые леса, чистые озера, гранитные скалы — все это создает неповторимую атмосферу северной природы.

Это действительно очень живописный уголок, который стоит посетить, если вы любите походы и красивые пейзажи.

Как добраться: путь на электричке и пешком

Чтобы добраться до «Тропы Хо Ши Мина» из Петербурга, нужно сесть на электричку с Финляндского вокзала до станции Кузнечное.

От Кузнечного придется пройти пешком еще около 4 километров до гранитного карьера, откуда и начинается пешеходная тропа. Весь пеший путь от железнодорожной станции составляет около 12 километров. Так что будьте готовы к небольшой прогулке!

«Тропа Хо Ши Мина» под Петербургом — это необычное место с интересной историей (пусть и неофициальной) и потрясающей природой.

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, погулять по лесу, подышать свежим воздухом и увидеть красивые озера и скалы — обязательно отправляйтесь сюда.

Это прекрасная возможность почувствовать себя первопроходцем и открыть для себя неизвестный уголок Ленинградской области.