Школьные оценки под угрозой: почему хотят убрать привычные пятерки по ИЗО и физкультуре

Однако в то же время появятся оценки за поведение.

В Госдуме предложено соревноваться по привычной пятибалльной шкале по таким предметам, как физкультура, музыка, труд и изобразительное искусство.

Законодатели считают, что цифры не всегда отражают реальные успехи детей в этих дисциплинах, а иногда даже мешают развитию и вызывают лишний стресс.

Инициатива поступила от депутатов Государственной Думы, а точнее от Комитета по охране здоровья, которые предложили Минпросвещения и Рособрнадзору проработать вопрос: нужна ли в этих дисциплинах пятибалльная система оценок вообще.

Почему именно эти предметы?

По мнению законодателей, традиционная шкала оценок — «от 1 до 5» — не всегда адекватно отражает успехи детей на творческих и практических уроках, пишут РИА Новости.

Например, оценивать физкультуру или музыку в строгих цифрах бывает сложно, ведь успех здесь часто бывает субъективным и зависит от способностей и интересов ребенка.

К тому же такая система может создавать ненужное давление и стресс, поскольку не способствует развитию положительного отношения к этим предметам.

Идея не нова

Еще несколько лет назад в Рособрнадзоре признали, что пятибалльная система устарела и нуждается в пересмотре.

В 2021 году даже обсуждался переход к системе «зачет/незачет» для этих предметов, чтобы сделать измерение проще и менее формальным.

Однако тогда отказываться от привычных оценок окончательно не стали, и теперь этот вопрос снова выходит на повестку.

Поведение на «5»

Интересно, что параллельно с отменой оценок по творческим и физическим предметам, в школах начинают обращать внимание на поведение учеников.

С 1 сентября в ряде регионов, в том числе в Ленобласти, стартует пилотный проект, где классные руководители смогут выставлять оценки за поведение с первого по восьмой класс.

Что думают отец и родители?

Мнения разделились. Многие считают, что отмена оценок по физкультуре, музыке и труду помогает детям меньше бояться ошибок и больше увлекаться предметами, которые развивают творческие и практические навыки.

Другие опасаются, что без четких оценок дети перестанут стараться.

В любом случае решение еще предстоит принять — проект будет обсуждаться в Госдуме. Если инициатива получит поддержку, это станет первым шагом к изменениям в школьном образовании.