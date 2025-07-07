«Симфония жути»: самые тревожные картины петербургского музея, которые пугают посетителей

Эти полотна, не теряя своей высочайшей эстетической ценности, способны ужаснуть и заставить задуматься о бренности бытия.

В стенах Эрмитажа, сокровищницы мирового искусства, есть немало картин, способных вызвать не только восхищение, но и чувства тревоги, страха или глубокого сострадания.

Они часто приводят посетителей в ужас, заставляя их всматриваться в детали, чтобы расшифровать смысл.

Пикассо и смерть поэта: натюрморт, пропитанный ужасом

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с черепом». Находится полотно в Главном Штабе, на 4-м этаже.

Однажды, когда молодой Пабло Пикассо проживал на Монмартре в знаменитой «плавучей прачечной», у него повесился сосед сверху, один немецкий поэт. Первым, кто обнаружил труп, был испанский художник.

Он не преминул сублимировать свое шоковое переживание встречи со смертью на этом замечательном натюрморте с черепом.

Официальный сайт Эрмитажа пишет о влиянии на эту работу классического философского натюрморта о бренности всего земного Vanitas (бренность):

«Курительную трубку, расположенную слева от черепа, принято считать знаком преходящих жизненных радостей».

Череп с провалами глаз (особенно одним, наибольшим, то есть выпученным провалом) не позволяет зрителю забыть о неизбежной преходящести жизни, и о ждущем всех завершении земного бытия.

Однако трагические подробности смерти соседа заставляют взглянуть на этот натюрморт под новым углом.

Дело в том, что немецкий поэт был заядлым курильщиком опиума (таким образом, трубка на картине — прямая отсылка еще и к этому факту), и покончил с собой, находясь именно в одурманенном состоянии.

Вскоре после этого Пикассо и его подруга Фернанда Оливье раз и на всегда перестали курить ядовитую смесь, и на время покинули Париж, отправившись в деревню «на перезагрузку», восстанавливать потрясенную нервную систему.

Семейный портрет с прогерией: зловещие тайны хана Гирея

Следующей проверкой нервов на прочность станет один семейный портрет. Шульц Д. «Семейный портрет», зал № 255.

В 1663 году польский король Ян Казимир мобилизовал огромную армию для похода на Москву. В ее состав вошли поляки, литовцы, правобережные казаки.

В войско вступили также около 10 тысяч крымских татар. На этой картине можно увидеть одного из них — представителя династии ханов Гиреев — Аги Дедиша и его сыновей.

Все они одеты по польской моде. С соколом в руке — назначенный сокольничим польского короля старший сын Аги. Эту статусную должность он получил в награду за поддержку его отцом той самой анти-российской кампании.

Особое удивление на этой картине вызывают физиономии некоторых других его сыновей. Вероятно, они страдали генетическим недугом — прогерией, то есть преждевременным старением. От взгляда на них становится не по себе.

Что касается того похода, столь важного для Польши в ее затянувшемся военном противостоянии России, то он закончился полным провалом.

Зеркало мертвых и Пиковая дама: мистический портрет семьи Чернышевых

Еще один жутковатый семейный портрет в коллекции Эрмитажа — это холст с изображением русского посла в Великобритании графа Петра Чернышева с его домочадцами. Давид Людерс «Портрет русского посланника графа Петра Григорьевича Чернышева с семьей», зал № 161.

В левом нижнем углу изображено погрудное изображение мальчика, — умершего в младенчестве Андрея Петровича. Что если это — не просто портрет, а настоящее зеркало?

Согласно народным суевериям, умершие имеют склонность появляться именно в зеркальных поверхностях.

Мистическую ауру этой масштабной работы усиливает нестандартный разворот головы у бюста в правой части картины. Как правило бюсты смотрят прямо перед собой и не крутятся, как им заблагорассудится. Однако, на этой картине, кажется, возможно все.

Сумерки за окном дополняют таинственную атмосферу.

Девочка в серебристом платье в левой части картины проживет почти сто лет, и станет для Александра Пушкина, прообразом, на минуточку, Пиковой Дамы…

Таким образом, этот портрет — целая симфония жути, каким бы невинным он не казался на первый, невнимательно брошенный взгляд.

Эрмитаж — место, где оживает история и трепещет душа

Эрмитаж — это не только место, где можно увидеть шедевры мирового искусства, но и место, где оживает история, и где каждая картина может рассказать свою, порой очень тревожную историю.