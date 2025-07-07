«Нервный узел Петербурга»: где найти место, которое отражает загадочность города

Перекресток «Пять углов» в Санкт-Петербурге — это не просто обычное пересечение улицы, настоящее городское чудо с историей.
Это место давно стало культовым для петербуржцев и туристов, ведь о нем говорил сам Достоевский.
Что такое «Пять углов»?
Название говорит само за себя: здесь пересекаются не четыре, как обычно, а сразу пять дорог. В одном месте сходятся Загородный проспект и три улицы — Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжая.
Из-за особенностей планировки зданий и улиц предусмотрен необычный пятиугольный перекресток, который с высоты напоминает звезду или даже какую-то загадочную фигуру.
История перекрестка
Перекресток появился еще в 1760-х годах, когда в Петербурге начали прокладывать новые дороги. В то время улицу Рубинштейна называли Троицкой, а Ломоносова — Чернышевым переулком.
Своеобразным центром «Пяти углов» стал знаменитый дом с башенкой, который часто называют домом Иоффа, пишет сайт Все о Петербурге.
Он сразу бросается в глаза, а наверху его башни стоят пять декоративных ваз — символ тех самых углов.
Культурное значение
Это место ни разу не упоминалось в произведениях великих писателей. Федор Достоевский называл «Пять углов» «нервным узлом Петербурга» и описывал его в романе «Идиот».
Позже здесь бывали и другие знаменитости. Например, поэтесса Анна Ахматова, которая навещала своих друзей, живших в доме с башенкой.
Кроме того, перекресток, вдохновлял музыкантов: Владимир Высоцкий пел про него в своей песне.
Сам перекресток стал символом особой петербургской атмосферы — немного загадочной, немного мистической.
Как добраться?
Ближайшие станции метро к перекрестку — это «Достоевская» и «Владимирская». Здесь приятно прогуляться, особенно вечером, когда городские огни создают волшебную атмосферу.
«Пять углов» — это не просто точка на карте, а яркий участок Петербурга с богатой историей, архитектурой и культурой.
Если вы хотите ощутить дух настоящего северного города, обязательно загляните сюда и посмотрите на Петербург с необычного ракурса.