«Нервный узел Петербурга»: где найти место, которое отражает загадочность города

Перекресток «Пять углов» в Санкт-Петербурге — это не просто обычное пересечение улицы, настоящее городское чудо с историей.

Это место давно стало культовым для петербуржцев и туристов, ведь о нем говорил сам Достоевский.

Что такое «Пять углов»?

Название говорит само за себя: здесь пересекаются не четыре, как обычно, а сразу пять дорог. В одном месте сходятся Загородный проспект и три улицы — Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжая.

Из-за особенностей планировки зданий и улиц предусмотрен необычный пятиугольный перекресток, который с высоты напоминает звезду или даже какую-то загадочную фигуру.

История перекрестка

Перекресток появился еще в 1760-х годах, когда в Петербурге начали прокладывать новые дороги. В то время улицу Рубинштейна называли Троицкой, а Ломоносова — Чернышевым переулком.

Своеобразным центром «Пяти углов» стал знаменитый дом с башенкой, который часто называют домом Иоффа, пишет сайт Все о Петербурге.

Он сразу бросается в глаза, а наверху его башни стоят пять декоративных ваз — символ тех самых углов.

Культурное значение

Это место ни разу не упоминалось в произведениях великих писателей. Федор Достоевский называл «Пять углов» «нервным узлом Петербурга» и описывал его в романе «Идиот».

Позже здесь бывали и другие знаменитости. Например, поэтесса Анна Ахматова, которая навещала своих друзей, живших в доме с башенкой.

Кроме того, перекресток, вдохновлял музыкантов: Владимир Высоцкий пел про него в своей песне.

Сам перекресток стал символом особой петербургской атмосферы — немного загадочной, немного мистической.

Как добраться?

Ближайшие станции метро к перекрестку — это «Достоевская» и «Владимирская». Здесь приятно прогуляться, особенно вечером, когда городские огни создают волшебную атмосферу.

«Пять углов» — это не просто точка на карте, а яркий участок Петербурга с богатой историей, архитектурой и культурой.

Если вы хотите ощутить дух настоящего северного города, обязательно загляните сюда и посмотрите на Петербург с необычного ракурса.