Петербургский «Колизей»: как обычный двор превратился в кусочек Италии в центре города

В центре Санкт-Петербурга есть необычный двор, который местные жители и художник превратили в маленький итальянский уголок, с Колизеем, Венецией и фонтаном.

Петербург — город, который умеет удивлять. И иногда самые интересные места спрятаны там, где их совсем не ждешь — в обычных городских дворах.

Один такой двор, расположенный на Итальянской улице, стал настоящей неофициальной достопримечательностью и кусочком Италии в самом сердце Северной столицы.

Идея с превращением: как появился «Итальянский дворик»

В 2013 году жители домов на Итальянской улице решили сделать свой двор красивее и уютнее. Они захотели добавить ему света и ярких красок.

Для этого они пригласили художника, который помог им воплотить свою идею в жизнь. Так началось преображение обычного петербургского двора.

Искусство на стенах: Колизей, Венеция и итальянские мотивы

Художник расписал стены двора красивыми рисунками. Главное, что сразу бросается в глаза — огромное граффити с изображением Колизея на фоне голубого неба.

Но это не все. Здесь можно увидеть и рисунки венецианского канала с яркими домами, словно вырастающими из воды.

Окна домов тоже расписаны в итальянском стиле, с яркими цветами и нарисованными ставнями. Рассматривать эти детали можно долго, погружаясь в атмосферу Италии.

Детали создают атмосферу: фонтан, дерево и зелень

Чтобы сделать двор еще более похожим на итальянский, добавили детали. Под изображением Колизея установлен небольшой фонтан.

Рядом с ним растет удивительное металлическое дерево с алыми цветами. Летом двор утопает в зелени, здесь много цветов и растений, что создает ощущение уюта и свежести.

Уютный уголок для жизни: скамьи и детская площадка

Несмотря на то, что двор стал достопримечательностью, он остался местом для жизни. Здесь есть удобные скамейки, где можно посидеть и отдохнуть, наслаждаясь итальянской атмосферой.

Есть и детская площадка, где играют дети. Дворик ухоженный и благоустроенный, видно, что за ним следят и любят его.

Как попасть в «Итальянский дворик»: Неофициальная достопримечательность.

«Итальянский дворик» — это неофициальная достопримечательность, поэтому ворота, ведущие в него, обычно закрыты.

Чтобы попасть внутрь, можно подождать, пока кто-то из местных жителей будет заходить или выходить, или попробовать позвонить в одну из организаций, расположенных во дворе. Если повезет, вам откроют.

«Итальянский дворик» на Итальянской улице — это прекрасный пример того, как можно преобразить обычное городское пространство и создать в нем особую атмосферу.

Это место, где можно почувствовать себя в Италии, не выезжая из Петербурга. Это доказательство того, что красота и вдохновение могут скрываться в самых неожиданных местах, и иногда стоит просто заглянуть за угол, чтобы найти настоящее чудо.