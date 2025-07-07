Избушка Бабы-Яги под Петербургом: где найти дом на курьих ножках, который умеет крутиться

В Ленинградской области, недалеко от Петербурга, стоит настоящий сказочный дом — избушка Бабы-Яги

Кто сказал, что чудеса бывают только в сказках? Вот, например, дом по соседству может оказаться прямо из русской народной истории, а его создатель — настоящим богатырем и неисправимым романтиком. В сорока километрах от Петербурга есть такое место, в поселке Ульяновка.

От мусорной свалки до сказочного дома: история Василия Козина

В 2007 году житель Ульяновки Василий Козин купил участок земли. Не самый лучший участок, надо сказать — там была настоящая мусорная свалка. Василий все расчистил и взялся за осуществление своей давней мечты — постройки избушки Бабы-Яги.

Секреты строительства: изучение сказок и деревянного зодчества

К строительству Козин подошел очень серьезно. Он изучал иллюстрированные книги русских народных сказок, читал справочники по установке деревянных срубов.

Даже ездил в Музей деревянного зодчества в Нижнем Новгороде, чтобы посмотреть, как строили в старину. При проектировании и строительстве мастер учитывал все детали, чтобы дом получился точно как в сказке.

Избушка на курьих ножках: как сделан волшебный дом

Избушка Бабы-Яги построена из бревен, как полагается сказочному дому. Она может поворачиваться вокруг своей оси, совсем как в сказке!

Внутри довольно просторная комната. А попасть в этот волшебный домик можно по стремянке. Сам Василий Козин сначала сделал макет будущей избушки и несколько вариантов «куриных ножек».

Выбрал самый подходящий. Один из его друзей, конструктор, сделал расчеты на прочность — избушка получилась надежной.

Непростые «ножки»: из железобетона и с механизмом

Правда, «куриные ножки» пришлось делать не из дерева, как в сказке, а из более прочного материала — из железобетона. Василий Козин сам учился сварке, чтобы сварить внутренний каркас для ножек.

Потом покрыл его бетоном, оштукатурил и покрасил, чтобы они выглядели красиво. А чтобы избушка могла поворачиваться, в постамент вмонтировали поворотный механизм от крана «Ивановец». Вот такая инженерная мысль в сказке!

Лукоморье на подворье: планы автора

Избушка на курьих ножках стала популярной достопримечательностью. К ней приезжают туристы, а дети из интерната проводят у нее утренники.

Василий Козин не останавливается на достигнутом. Он мечтает создать на своем подворье настоящее Лукоморье! Планирует сделать фигуры сказочных персонажей — Бабы-Яги, Лешего и Кота.

А одну из хозяйственных построек хочет превратить в сказочный замок и посадить на его крышу Змея Горыныча. Вот это размах!

Избушка Бабы-Яги в поселке Ульяновка — это удивительный пример того, как мечта и упорство могут воплотить сказку в жизнь. Это место, где можно прикоснуться к русской народной культуре и почувствовать себя героем любимых сказок.

Если будете рядом с Ульяновкой, обязательно загляните к этой необычной избушке. Возможно, она вам расскажет свою тайну и повернется вокруг себя прямо у вас на глазах!

