Городовой / Город / Битва за идентичность: Питер или Петербург — кто побеждает в споре о названии города и что это говорит о его истории и жителях
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Битва за идентичность: Питер или Петербург — кто побеждает в споре о названии города и что это говорит о его истории и жителях

Опубликовано: 27 мая 2025 16:01
Петербург или Питер, неформальная карта города
Битва за идентичность: Питер или Петербург — кто побеждает в споре о названии города и что это говорит о его истории и жителях
globallookpress/Serguei Fomine

Сем отличаются вселенные Питера и Петербурга — неформальная карта города и секреты «правильного» произношения.

Кто-то едет в Петербург, а кто-то в Питер. Никакого блеска и величия. Просто и лаконично — Питер. Так говорят в основном те, кто прибывают сюда, на Московский вокзал из столицы. Кажется, что здесь и превращается Петербург в Питер, а Питер — в Петербург.

Но это две разные вселенные. В чем же между ними разница и что они означают для жителей и гостей города?

Московский проспект: место встречи двух миров

В этой битве между Питером и Петербургом, организованной на одном квадратном метре Московского проспекта, все же побеждает Петербург.

Если хочется стать своим в Питере (не путать с Петербургом), для начала обязательно нужно изучить неформальную карту этого города. Ее автор — краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Он приводит в пример площадь Стачек, которая так называется в Петербурге. В Питере у нее другое имя.

«Это «нары», есть у нас такие называния, как «болты» — Балтийский завод, Кировский завод — «кирза». А это «нары». Я никогда сам такого названия не употреблял. Это, скорее, маргинальные слои общества так выражаются», — говорит Ерофеев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он собирал эти исключительно питерские топонимы 20 лет. Невский проспект — в карте значится как «Брод», это от слова Бродвей. А Чернышевская, например, Чернуха. Здесь вполне могли появиться «булошная» или какая-нибудь «скушная». В общем, совсем не по-петербуржски. А как в Москве.

Питерский сленг — это уникальное явление, отражающее особенности городской культуры.

Питер — удел сниженной лексики: мнение филолога

Квартира филолога Валерия Ефремова. Он как настоящий петербуржец, считает что Питер — удел тех, кто предпочитает сниженный вариант лексики. Так было всегда. Классика тому подтверждение.

Встретить «Питер» на страницах русской классики можно и у Фонвизина в первой редакции пьесы «Недоросль». И даже в письмах Чехова, которые он писал издателю Лейкину после поездки в столицу Российской империи:

«Все мое питерское житье состояло из сплошных приятностей, и немудрено, что я видел все в розовом цвете. Даже Петропавловка мне понравилась».

Классика отражает живой язык с его разнообразием.

И Санкт-Петербург и даже Петроград — эти названия города совсем не прижились — упрямо называли Питером.

Удивительно, но многие из тех, кто родился в Ленинграде — жили в Питере. По крайней мере так говорили. Почему?

Борислав Богоявленский, историк, гид по Петербургу объясняет:

«Как некий протест — да! Были такие явления. Но массовый характер это не носило. Потому что немного было не до этого в те времена».

Для некоторых «Питер» был символом отрицания официальной идеологии.

Совет напоследок

Но на всякий случай. Если не хочется поймать на себе обиженный или надменно-критикующий взгляд, то никогда в компании настоящих петербуржцев не стоит называть город Питером. Соблюдение этикета поможет избежать недопонимания.

Новости по теме
Васька — это не друг: какие недоразумения подстерегают приезжих в Петербурге и почему стоит быть осторожным с местным сленгом Васька — это не друг: какие недоразумения подстерегают приезжих в Петербурге и почему стоит быть осторожным с местным сленгом 21 мая 2025 17:03
Коричневая ветка метро Петербурга: когда откроют «Юго-Западную» и «Путиловскую» в Петербурге Коричневая ветка метро Петербурга: когда откроют «Юго-Западную» и «Путиловскую» в Петербурге 6 мая 2025 22:31
Петербург в лицах: проверь, насколько хорошо ты знаешь знаменитых людей Петербурга Петербург в лицах: проверь, насколько хорошо ты знаешь знаменитых людей Петербурга 28 апреля 2025 21:32
Петербург — культурная провинция: Москва переплюнула Петербург по всем показателям Петербург — культурная провинция: Москва переплюнула Петербург по всем показателям 18 апреля 2025 18:02
Как Екатерина II воспитывала внуков и когда Петербург получил водопровод: чем запомнилось 24 марта в истории Петербурга Как Екатерина II воспитывала внуков и когда Петербург получил водопровод: чем запомнилось 24 марта в истории Петербурга 24 марта 2025 08:01
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏
😹 2
🙀
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще