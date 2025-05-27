Битва за идентичность: Питер или Петербург — кто побеждает в споре о названии города и что это говорит о его истории и жителях

Кто-то едет в Петербург, а кто-то в Питер. Никакого блеска и величия. Просто и лаконично — Питер. Так говорят в основном те, кто прибывают сюда, на Московский вокзал из столицы. Кажется, что здесь и превращается Петербург в Питер, а Питер — в Петербург.

Но это две разные вселенные. В чем же между ними разница и что они означают для жителей и гостей города?

Московский проспект: место встречи двух миров

В этой битве между Питером и Петербургом, организованной на одном квадратном метре Московского проспекта, все же побеждает Петербург.

Если хочется стать своим в Питере (не путать с Петербургом), для начала обязательно нужно изучить неформальную карту этого города. Ее автор — краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Он приводит в пример площадь Стачек, которая так называется в Петербурге. В Питере у нее другое имя.

«Это «нары», есть у нас такие называния, как «болты» — Балтийский завод, Кировский завод — «кирза». А это «нары». Я никогда сам такого названия не употреблял. Это, скорее, маргинальные слои общества так выражаются», — говорит Ерофеев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он собирал эти исключительно питерские топонимы 20 лет. Невский проспект — в карте значится как «Брод», это от слова Бродвей. А Чернышевская, например, Чернуха. Здесь вполне могли появиться «булошная» или какая-нибудь «скушная». В общем, совсем не по-петербуржски. А как в Москве.

Питерский сленг — это уникальное явление, отражающее особенности городской культуры.

Питер — удел сниженной лексики: мнение филолога

Квартира филолога Валерия Ефремова. Он как настоящий петербуржец, считает что Питер — удел тех, кто предпочитает сниженный вариант лексики. Так было всегда. Классика тому подтверждение.

Встретить «Питер» на страницах русской классики можно и у Фонвизина в первой редакции пьесы «Недоросль». И даже в письмах Чехова, которые он писал издателю Лейкину после поездки в столицу Российской империи:

«Все мое питерское житье состояло из сплошных приятностей, и немудрено, что я видел все в розовом цвете. Даже Петропавловка мне понравилась».

Классика отражает живой язык с его разнообразием.

И Санкт-Петербург и даже Петроград — эти названия города совсем не прижились — упрямо называли Питером.

Удивительно, но многие из тех, кто родился в Ленинграде — жили в Питере. По крайней мере так говорили. Почему?

Борислав Богоявленский, историк, гид по Петербургу объясняет:

«Как некий протест — да! Были такие явления. Но массовый характер это не носило. Потому что немного было не до этого в те времена».

Для некоторых «Питер» был символом отрицания официальной идеологии.

Совет напоследок

Но на всякий случай. Если не хочется поймать на себе обиженный или надменно-критикующий взгляд, то никогда в компании настоящих петербуржцев не стоит называть город Питером. Соблюдение этикета поможет избежать недопонимания.