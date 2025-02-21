«Царское Село» выпустило путеводитель по Ратной палате ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник «Царское Село» сделал подарок всем интересующимся военной историей. Издан новый путеводитель по экспозиции «Россия в Великой войне», расположенной в Ратной палате. Автором-составителем издания выступил научный сотрудник военно-исторического отдела Владимир Векшин.
Новый путеводитель, как отмечают в пресс-службе музея-заповедника, станет незаменимым помощником для посетителей Ратной палаты. Он поможет сориентироваться в многообразии экспонатов, обратить внимание на ключевые моменты трагической эпохи Первой мировой войны и узнать интересные факты о главных раритетах, представленных в экспозиции.
«Путеводитель поможет лучше ориентироваться в музее, обратить внимание на ключевые моменты того трагического периода истории и узнать о главных раритетах экспозиции», — подчеркнул автор-составитель Владимир Векшин.
Выпуск путеводителя приурочен к знаменательной дате – десятилетию со дня открытия музея «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Тираж издания составляет 1000 экземпляров. Уже в ближайшие дни путеводитель поступит в продажу и станет доступен для приобретения в самой Ратной палате, а также в других музейных магазинах «Царского Села».
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