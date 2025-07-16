Карелия дышит с трудом: почему над регионом сгущается «черное небо»

Загрязнения в воздухе над республикой не уходят ввысь.

В Карелии до 17 июля 2025 года введен режим «черного неба». Что это значит? И как может отразиться на здоровье людей, ведь это настоящий туристический рай и природное сердце России.

Что означает режим?

Он сигнализирует о неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых вредные вещества в воздухе не рассеиваются, а накапливаются.

Это значит, что воздух становится грязнее и представляет опасность для здоровья, особенно для тех, кто имеет болезни легких и сердечно-сосудистые проблемы.

Почему он вводится?

Название звучит угрожающе, но суть такова: при безветрии, повышенной влажности и устойчивости атмосферы загрязняющие вещества задерживаются у земли, не уходят ввысь.

В итоге качество воздуха резко падает, что может вызвать раздражение дыхательных путей, головные боли, утомление.

Режим в Карелии введен 15 июля, а 16 и 17 июля распространился почти на всю территорию республики. Это показатель первой степени опасности — самый легкий уровень из трех, пишет Карелия Информ.

Как себя вести во время режима «черного неба»?

Вот простые советы для жителей и гостей региона:

Сократите время пребывания на улице, особенно детям, пожилым и тем, у кого есть болезни легких и сердца. По возможности не открывайте окна. Делайте влажную уборку, принимайте душ, промывайте нос и горло солевым раствором — это помогает очистить дыхательные пути. Если нужно выходить на улицу, используйте маски или респираторы, особенно при усилении режима. Пейте больше жидкости — вода помогает организму справляться с токсинами.

Для предприятий введение режима означает обязательство снизить выбросы, приостановить пыльные и вредные работы.

Почему это происходит именно в Карелии?

Хотя Карелия — это в первую очередь край тысяч озер, густых лесов и чистой природы, неблагоприятные погодные условия все же могут влиять на качество воздуха.

И это не уникальная ситуация — режим «черного неба» регулярно вводится в других российских регионах с промышленными центрами, например, в Красноярске.

Карелия — место, ради которого стоит беречь воздух

Карелия славится своей невероятной природой — чистыми озерами, бескрайними сосновыми лесами, горным парком Рускеала с переливающимися мраморными каньонами и историческими достопримечательностями.

Именно поэтому важно беречь климат и атмосферу Карелии, чтобы и дальше наслаждаться ее красотами.

Режим «черного неба» — это своего рода тревожный звонок, что даже в таких природных уголках мир меняется, и мы должны быть внимательны к тому, как живем и воспринимаем экологию.