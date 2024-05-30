Что делать, если укачивает в поезде и самолете: помогут пять простых хитростей

Для многих людей перелеты или путешествия на поезде превращаются в настоящую пытку. А все из-за того, что некоторых во время движения транспорта сильно укачивает. Чтобы ваша поездка не превратилась в сущий ад, возьмите на заметку пять простых хитростей. Они помогут избавиться от неприятных ощущений.

Следите за питанием

Лучше не садиться в вагон или салон самолета голодными — это может усилить симптомы. При этом переедать тоже не стоит. При перегруженном желудке вероятность тошноты и рвоты заметно возрастает. Постарайтесь взять с собой легкий перекус и воду.

Также можно заварить имбирный чай. Имбирь обладает противорвотным действием, и помогает в борьбе с укачиванием. А вот от употребления спиртных напитков лучше отказаться.

Еще в дорогу можно взять мятные леденцы и жвачки. Рассасывание или жевательный процесс помогут отвлечься от неприятных ощущений.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Выбирайте место у окна

Если есть возможность непременно садитесь у окошка или иллюминатора. В самолете лучше отдавать предпочтение передней части или зоне у крыла, а в поезде — садиться по ходу движения.

В пути старайтесь смотреть в окно — это поможет отвлечься и облегчить состояние. А вот читать книгу или смотреть что-то в телефоне не стоит. Мелкий текст, наоборот, спровоцирует ухудшение самочувствия.

Если окно тоже отвлекает, прикройте глаза, откиньтесь на сидение и начните делать медленные глубокие вдохи и выдохи. Включите расслабляющую музыку и подумайте о чем-нибудь приятном. Это поможет побыстрее справиться с приступом тошноты.

Откажитесь от использования парфюма

В день поездки или перелета лучше не пользоваться духами и другими косметическими средствами с резким запахом. Все посторонние ароматы могут обострить чувство тошноты.

Обеспечьте себя свежим воздухом

Если есть возможность, откройте в поезде окно. В самолете можно попросить включить кондиционер или воспользоваться ручным вентилятором. Поток свежего воздуха — лучший помощник в борьбе с неприятными ощущениями.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Воспользуйтесь специальными средствами от укачивания

Если вас укачивает регулярно и сильно, стоит обратиться к неврологу, чтобы он подобрал для вас подходящий фармацевтический препарат. Как правило, большинству людей помогают и безрецептурные средства. Но у них тоже бывают противопоказания, поэтому предварительно лучше проконсультироваться со специалистом.

А вот лекарственные препараты от укачивания точно нельзя подбирать самому. К тому же, стоит иметь в виду, что их нельзя совмещать с алкоголем и снотворным, пишет портал «‎Туризм на русском».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru