Дым и люди отдельно: чем закончился курительный переполох в Пулково

В аэропорту теперь не нужно платить за перекур, но есть свои правила.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге случилась настоящая курительная драма, которая за последние две недели превратилась в настоящий сериал для пассажиров и СМИ.

В начале июля руководство аэропорта решило ввести плату за посещение курительной комнаты — 500 рублей за одно посещение. Это вызвало бурю негодования и массу вопросов.

Почему ввели плату за курилку?

Официально — чтобы покрыть расходы на уборку и обслуживание комнаты. При этом 20% от собранных средств обещали направлять на благотворительность — борьбу с раком легких.

Но пассажирам, которые часто сталкиваются с задержками рейсов и вынуждены ждать в аэропорту часами, такая плата показалась несправедливой и неудобной.

Особенно учитывая, что альтернативы внутри терминала не было, а курить на улице — не всегда вариант, особенно в плохую погоду.

Проблемы с ограничением и конфликтами

Курительная комната рассчитана всего на шесть человек, и при большом потоке пассажиров возникали проблемы с очередями и ограничением доступа.

Это вызывало конфликты и недовольство, а запах табака иногда распространялся по терминалу, что тоже стало поводом для жалоб.

Отмена платы и открытие второй курилки

В итоге, уже через неделю после введения платы, 7 июля, курилку закрыли на технические работы и небольшой ремонт.

Но самое интересное — руководство аэропорта решило отменить плату и сделать курительную комнату снова бесплатной.

Такое решение объяснили «многочисленными просьбами» и «сложной ситуацией в аэропортах», где пассажирам и так хватает проблем.

Кроме того, в Пулково открыли вторую бесплатную курилку — тоже с ограничением на количество посетителей. Это пространство предназначено для тех, кто предпочитает электронные системы нагревания табака, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

Что теперь ждет курильщиков в Пулково?

Так что теперь в Пулково есть сразу две бесплатные комнаты для курения, но с ограничением по числу одновременно находящихся.

Руководство просит пассажиров соблюдать порядок и помнить, что курилка — не место для долгих посиделок, а зона для быстрого перекура.

Итоги и советы пассажирам

В целом история с платной курилкой показала, что даже небольшие изменения в аэропорту могут вызвать большой резонанс, особенно когда речь идет о привычках и комфорте пассажиров.