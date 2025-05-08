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Печи, колесо и финский романтизм: тайны, который хранит вокзал в Парголово

Опубликовано: 8 мая 2025 18:32
Вокзал в Парголово
Печи, колесо и финский романтизм: тайны, который хранит вокзал в Парголово
Городовой ру

Он хранит несколько уникальных деталей, на которые стоит взглянуть.

Санкт-Петербург известен своими вокзалами, но среди них есть один, о котором знают немногие — вокзал Парголово. Это яркий образец финского национального романтизма и настоящий уголок прошлого, где время словно остановилось.

Здесь до сих пор сохранился дух начала XX века, а архитектурные детали поражают своей самобытностью.

Архитектурный шедевр Бруно Гранхольма

Вокзал в Парголово был построен в 1906 году по проекту Бруно Гранхольма — архитектора Главного управления железных дорог Финляндии с 1892 года. Здание напоминает старинный североевропейский замок.

Поскольку у финнов не было собственной традиции в каменном зодчестве, они часто обращались к шведским прототипам в поисках исторических образцов. Архитектура вокзала отражает стремление к национальной самоидентификации и использование исторических мотивов.

Печи с «павлиньим глазом»

Как пишет sobaka.ru, внутри здания уцелели две печи, украшенные глазурованными изразцами с типичным для модерна орнаментом «павлиний глаз».

Эти устройства были изготовлены на заводе «Або» в Финляндии по чертежам дизайнера немецкой фабрики Карла Майера. Местные жители говорят, что в послевоенное время печи еще работали.

Сохранившиеся печи — редкий пример подлинного интерьера начала XX века.

Подлинные детали интерьера

В здании сохранились подшивные кессонированные потолки из натурального дерева, метлахская плитка в пассажирском зале вокзала и навес на чугунных колонах с фермовыми конструкциями.

На заднем фасаде под зонтиком над крыльцом уцелело небольшое колесо — часть механизма для подъема фонаря. Эти детали позволяют ощутить атмосферу прошлого и представить, как выглядел вокзал в начале XX века.

Утерянное очарование

К сожалению, стилизованный вокзал-замок сегодня потерял часть своего очарования: аутентичную фактуру, текстуру и цвет отделочных материалов. Красную черепицу куполов заменили кровельным железом.

Несмотря на это, вокзал в Парголово продолжает привлекать внимание своей уникальной архитектурой и атмосферой. Здание все еще сохраняет свой исторический облик и является ценным памятником архитектуры.

Как добраться до вокзала Парголово

Вокзал Парголово находится по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, улица Михаила Дудина, дом 15. Добраться до него можно на электричке с Финляндского вокзала или на автобусе от станции метро «Проспект Просвещения».

Посещение вокзала в Парголово — это возможность увидеть уникальный памятник архитектуры и погрузиться в атмосферу начала XX века.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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