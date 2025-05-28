Храм от величия до «Максимки» и обратно: что произошло 28 мая в истории Петербурга

28 мая — обычный день в календаре, но для Петербурга он полон знаковых событий, отражающих разные эпохи и грани жизни города. От указов императриц и благотворительных начинаний до зарождения автомобильной культуры и восстановления духовных святынь.

1743: милосердие и порядок

28 мая 1743 года императрица Елизавета Петровна издала указ «О смотрении, чтобы на главных улицах в окнах битых стекол не было, также нечистоты против дворов».

Этот указ — яркий пример заботы о благоустройстве города и создании комфортной среды для его жителей. Императрица уделяла внимание не только парадным фасадам, но и повседневным нуждам горожан.

Спустя ровно год, 28 мая 1744 года, она, исполняя обет, данный ею при вступлении на трон, повелела всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках, осужденных на смертную казнь или политическую смерть, и не приводить в исполнение приговоров до получения императорского указа.

По сути, это было отменой смертной казни. И действительно, при царствовании Елизаветы Петровны не был казнен ни один человек — это яркий пример милосердия и гуманизма, проявленных правительницей.

1802: благотворительность и человеколюбие

28 мая 1802 года Александр I распорядился учредить благотворительное общество, которое потом получило название Императорское Человеколюбивое общество. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в соответствующем указе среди целей было отмечено:

«Чтобы показать, как близки к сердцу Моему несчастные жертвы ожесточенного рока, Я беру под особливое и непосредственное покровительство Свое… вновь учреждаемое в здешней Столице благодетельное общество».

Здесь же было подчеркнуто «без различия пола, возраста и вероисповедания, при всех проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости». Это общество стало важным институтом гражданского общества, оказывающим помощь нуждающимся и демонстрирующим социальную ответственность государства.

1860: от архитектурного замысла до зеленого оазиса

28 мая 1860 года по повелению Александра II на Исаакиевской площади был открыт сквер. Его спроектировал архитектор Григорий Карпов. Свое название сквер получил через две недели после открытия, в честь творения Огюста Монферрана — Исаакиевского собора, — находящегося здесь же.

Позже сквер несколько раз переустраивался: в 1864 году — садоводом и художником Егором Одинцовым, а в 1910-1912 годах — садовым мастером Рудольфом Катцером. Последний раз это было сделано потому, что разросшиеся деревья закрывали вид на Исаакиевский собор.

Исаакиевский сквер – это не просто зеленая зона, это часть архитектурного ансамбля, создающая гармоничное пространство для отдыха и созерцания.

1904: зарождение автомобильной культуры

28 мая 1904 года было официально зарегистрировано Российское автомобильное общество (РАО). Среди множества учредителей — генерал-майор В.М. Безобразов, спортсмен, победитель многочисленных гонок и пробегов П.Н. Беляев, а также предприниматели и просто энтузиасты.

Первоначально общество располагалось на Галерной улице. В 1905 году появилось специальное помещение на Шпалерной, 15, в доме принца Ольденбургского. Здесь же были устроены мастерская и большой гараж.

Согласно уставу, в общество могли вступать «лица обоего пола, как русские, так и иностранцы, без различия звания», имеющие рекомендации двух членов РАО и уплатившие вступительные (50 рублей) и членские (100 рублей) взносы. Российское автомобильное общество стало центром притяжения для энтузиастов, способствовало развитию автомобильной промышленности и культуры в стране.

2013: возрождение духовности

28 мая 2013 года в Кронштадте был повторно освящен восстановленный и возвращенный верующим Кронштадтский Морской собор.

Первый раз храм освятили 23 июня 1913 года, но спустя 15 лет, когда к власти пришли большевики, он был закрыт «для устранения всякой церковности и оборудования в нем кинозала». Кинотеатр назвали «Максим Горький», прозванный тут же местными жителями «Максимка».

Восстановление Морского собора — это символ возрождения духовности и возвращения к историческим корням. Этот храм – не только памятник архитектуры, но и место, где люди могут найти утешение и поддержку.

28 мая — это день, который напоминает о богатой истории Петербурга, о людях, которые внесли свой вклад в его развитие и процветание.