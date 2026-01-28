Есть ли военная кафедра в СПбГУ?

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) есть военный учебный центр (ВУЦ). Он проводит обучение по программам военной подготовки сержантов и офицеров запаса в интересах различных подразделений Вооружённых сил РФ, включая ракетные войска и артиллерию, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также Главного управления и Департамента психологической работы Министерства обороны.

Военный учебный центр расположен по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 41.

Как поступить на военную кафедру СПбГУ?

Поступить в военный учебный центр могут студенты до 30 лет, которые окончили первый, второй или третий курс обучения. Категория годности претендента должна соответствовать категории А (годен) или Б (годен с незначительными ограничениями).

Конкретные программы, обучающиеся по которым допускаются к поступлению в ВУЦ, определяются приказом первого проректора по молодёжной политике и организации приёма ежегодно. В 2025 году обучение доступно для студентов 84 направлений и специальностей СПбГУ.

Какие особенности обучения на военной кафедре в СПбГУ?

Подготовка состоит из теоретических занятий и практических работ. Расписание военной подготовки подстраивается под расписание основной программы студента.

В период обучения проводятся учебные сборы (стажировки) продолжительностью до двух месяцев.

По окончании обучения студенты проходят итоговую аттестацию и получают звание сержанта или офицера запаса.