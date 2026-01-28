Городовой / Вопросы о Петербурге / Есть ли военная кафедра в СПбГУ?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вставлять карту в банкомат — будто отправлять ее в экспедицию: вот почему этот старый способ до сих пор опаснее, чем кажется Полезное
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш Полезное
16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды Город
Дом 25 метров, счет на 176 тысяч: как одна наклейка на счетчике превратила жизнь простого мужика в долговую яму Полезное
Экономный немецкий обед: картофельные галушки, которыми легко накормить роту солдат Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Есть ли военная кафедра в СПбГУ?

Опубликовано: 28 января 2026 18:35
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, здание, СПбГУ
Есть ли военная кафедра в СПбГУ?
Global Look Press/Zamir Usmanov

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) есть военный учебный центр (ВУЦ). Он проводит обучение по программам военной подготовки сержантов и офицеров запаса в интересах различных подразделений Вооружённых сил РФ, включая ракетные войска и артиллерию, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также Главного управления и Департамента психологической работы Министерства обороны.

Военный учебный центр расположен по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, 41.

Как поступить на военную кафедру СПбГУ?

Поступить в военный учебный центр могут студенты до 30 лет, которые окончили первый, второй или третий курс обучения. Категория годности претендента должна соответствовать категории А (годен) или Б (годен с незначительными ограничениями).

Конкретные программы, обучающиеся по которым допускаются к поступлению в ВУЦ, определяются приказом первого проректора по молодёжной политике и организации приёма ежегодно. В 2025 году обучение доступно для студентов 84 направлений и специальностей СПбГУ.

Какие особенности обучения на военной кафедре в СПбГУ?

Подготовка состоит из теоретических занятий и практических работ. Расписание военной подготовки подстраивается под расписание основной программы студента.

В период обучения проводятся учебные сборы (стажировки) продолжительностью до двух месяцев.

По окончании обучения студенты проходят итоговую аттестацию и получают звание сержанта или офицера запаса.

Обучение в ВУЦ — это полноценная замена традиционной службы в армии. После окончания университета выпускники зачисляются в запас. Студенты, которые не поступили в ВУЦ, должны будут пройти военную службу по призыву или альтернативную гражданскую службу. Обучение в ВУЦ не является обязательным — это личный выбор студента.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью