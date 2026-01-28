Городовой / Город / ИИ-бум в Петербурге: Северная столица захватила лидерство в СЗФО по необычным вакансиям
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вставлять карту в банкомат — будто отправлять ее в экспедицию: вот почему этот старый способ до сих пор опаснее, чем кажется Полезное
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш Полезное
16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды Город
Дом 25 метров, счет на 176 тысяч: как одна наклейка на счетчике превратила жизнь простого мужика в долговую яму Полезное
Экономный немецкий обед: картофельные галушки, которыми легко накормить роту солдат Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ИИ-бум в Петербурге: Северная столица захватила лидерство в СЗФО по необычным вакансиям

Опубликовано: 28 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
ИИ-бум в Петербурге: Северная столица захватила лидерство в СЗФО по необычным вакансиям
ИИ-бум в Петербурге: Северная столица захватила лидерство в СЗФО по необычным вакансиям
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Санкт-Петербург занял первое место в Северо-Западном федеральном округе по количеству вакансий для специалистов, обладающих навыками ИИ, в 2025 году. Это исследования на hh.ru опубликовало издание ТАСС.

В Петербурге появилось около 500 таких вакансий — 48% от всех предложений с ИИ-навыками в СЗФО. Ленинградская область отстала с 22%, а Калининградская — с 6%.

По данным hh.ru, в России за год открылось свыше 8 тысяч вакансий, требующих ИИ-навыков, из которых 13% были трудоустроены в Северо-Западном округе.

В 2025 году число таких вакансий превысило тысячу — более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, что стало рекордным ростом в 28 раз в Ленинградской области.

ИИ-навыки чаще всего обращаются в маркетинге, рекламе и PR, IT-сфере, искусстве, шоу-бизнесе и СМИ, а также в продажах, клиентском сервисе, финансах, бухгалтерии, стратегиях, инвестициях и консалтинге.

Как отметила директор СЗФО hh.ru Юлия Сахарова, исследование показывает: 55% компаний считают ИИ-компетенции ключевыми для большинства профессий к 2028 году.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью