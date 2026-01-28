ИИ-бум в Петербурге: Северная столица захватила лидерство в СЗФО по необычным вакансиям

Санкт-Петербург занял первое место в Северо-Западном федеральном округе по количеству вакансий для специалистов, обладающих навыками ИИ, в 2025 году. Это исследования на hh.ru опубликовало издание ТАСС.
В Петербурге появилось около 500 таких вакансий — 48% от всех предложений с ИИ-навыками в СЗФО. Ленинградская область отстала с 22%, а Калининградская — с 6%.
По данным hh.ru, в России за год открылось свыше 8 тысяч вакансий, требующих ИИ-навыков, из которых 13% были трудоустроены в Северо-Западном округе.
В 2025 году число таких вакансий превысило тысячу — более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, что стало рекордным ростом в 28 раз в Ленинградской области.
ИИ-навыки чаще всего обращаются в маркетинге, рекламе и PR, IT-сфере, искусстве, шоу-бизнесе и СМИ, а также в продажах, клиентском сервисе, финансах, бухгалтерии, стратегиях, инвестициях и консалтинге.
Как отметила директор СЗФО hh.ru Юлия Сахарова, исследование показывает: 55% компаний считают ИИ-компетенции ключевыми для большинства профессий к 2028 году.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».