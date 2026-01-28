Помидоры не будут чернеть и гнить: сберечь урожай можно простым способом

Обнаружив на завязях томатов чёрные, будто обугленные кончики, многие огородники грешат на фитофтору. Однако чаще всего причина в другом заболевании — вершинной гнили. Это не инфекция, а физиологическая проблема, которую легко решить правильной подкормкой.
Причина — дефицит кальция
Вершинная гниль возникает из-за нехватки кальция в тканях растения, особенно в период активного роста плодов. Дефицит может быть как в бедной почве, так и из-за неравномерного полива, когда кальций просто не усваивается корнями.
Как лечить и предотвратить
Самое эффективное решение — внекорневая подкормка кальциевой селитрой. Разведите 10 грамм (около 1 ст. ложки) удобрения в 10 литрах воды и обильно опрыскайте кусты, уделяя внимание завязям. Обработку проводите ранним утром или вечером в пасмурную погоду.
Для профилактики можно поливать растения зольным настоем (1 стакан древесной золы на 10 л воды, настаивать сутки). Также важно обеспечить томатам регулярный, равномерный полив и мульчирование почвы, чтобы влага не испарялась слишком быстро.