Городовой / Полезное / Помидоры не будут чернеть и гнить: сберечь урожай можно простым способом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вставлять карту в банкомат — будто отправлять ее в экспедицию: вот почему этот старый способ до сих пор опаснее, чем кажется Полезное
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш Полезное
16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды Город
Дом 25 метров, счет на 176 тысяч: как одна наклейка на счетчике превратила жизнь простого мужика в долговую яму Полезное
Экономный немецкий обед: картофельные галушки, которыми легко накормить роту солдат Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Помидоры не будут чернеть и гнить: сберечь урожай можно простым способом

Опубликовано: 28 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
помидоры
Помидоры не будут чернеть и гнить: сберечь урожай можно простым способом
Фото: Городовой.ру

Обнаружив на завязях томатов чёрные, будто обугленные кончики, многие огородники грешат на фитофтору. Однако чаще всего причина в другом заболевании — вершинной гнили. Это не инфекция, а физиологическая проблема, которую легко решить правильной подкормкой.

Причина — дефицит кальция

Вершинная гниль возникает из-за нехватки кальция в тканях растения, особенно в период активного роста плодов. Дефицит может быть как в бедной почве, так и из-за неравномерного полива, когда кальций просто не усваивается корнями.

Как лечить и предотвратить

Самое эффективное решение — внекорневая подкормка кальциевой селитрой. Разведите 10 грамм (около 1 ст. ложки) удобрения в 10 литрах воды и обильно опрыскайте кусты, уделяя внимание завязям. Обработку проводите ранним утром или вечером в пасмурную погоду.

Для профилактики можно поливать растения зольным настоем (1 стакан древесной золы на 10 л воды, настаивать сутки). Также важно обеспечить томатам регулярный, равномерный полив и мульчирование почвы, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью