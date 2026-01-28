700-метровые Лахтинские башни под наблюдением ЮНЕСКО: без организаторов и с тайной программой

Консультативная миссия ЮНЕСКО, находящаяся сейчас в Санкт-Петербурге, вероятно, сосредоточится на планах строительства небоскрёбов в районе Лахты.
По этому поводу обратились в КГИОП, отметив, что прозрачность освещения информирует экспертов Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, включая крупные проекты вроде высотных комплексов в Лахте, транспортные объекты (ШМСД и Большой Смоленский мост), колокольню Смольного собора и реставрацию Конюшенного ведомства.
Как сообщает "ДП", о предстоящей миссии перед Новым годом уже сообщалось. Хотя ее ожидали в 2025-м, по словам пресс-секретаря КГИОП Ксении Черепановой, в прошлом году визит ИКОМОС и ЮНЕСКО не состоялся, но власти отправили всю необходимую информацию, включая данные от КГИОП и комитета Ленинградской области по культурному наследию.
Особенности миссии
Несмотря на заявленную открытость, программа и дата не были опубликованы публично. Общественников не пригласили на встречи с экспертами — в отличие от прошлых миссий, подчёркивает эксперт ИКОМОС по историческим городам Сергей Горбатенко.
Координатор "Живого города" Дмитрий Литвинов напоминает: активисты могли сами обратиться в парижский офис ЮНЕСКО, как в 2010-м против Охтинского мыса, что привело к организованности организации и возможному переносу проекта в Лахту.
Литвинов считает, что из всех петербургских проектов только новые башни в Лахте (самая высокая — свыше 700 м) заслужили внимание ЮНЕСКО.
