Экономный немецкий обед: картофельные галушки, которыми легко накормить роту солдат

Поволжские немцы знают толк в простой, сытной и очень бюджетной кухне. Блюдо с названием «Echike met Tiltje» — это нежные галушки с картошкой, которые накормят большую семью за копейки, ведь основные ингредиенты всегда есть под рукой.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 450 г

Картофель — 3-4 крупных клубня

Лук репчатый — 3-4 головки

Молоко — 250 мл

Масло сливочное — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1-1,5 ч. ложки

Вода — 2 л для варки

Приготовление

Шаг 1. Тесто. Замесите плотное тесто из муки, яйца, молока и щепотки соли. Накройте его полотенцем и дайте «отдохнуть» 30 минут.

Шаг 2. Формовка и варка. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте его на небольшие квадратики или ромбики. В кипящую подсоленную воду сначала опустите галушки, а через 2-3 минуты добавьте картофель. Варите на среднем огне 15-20 минут, пока и картошка, и тесто не станут мягкими. Откиньте всё на дуршлаг.

Шаг 3. Зажарка и подача. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте на нём мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте к луку сваренные галушки с картофелем, аккуратно перемешайте и прогрейте вместе пару минут. Подавайте сразу, в горячем виде. По традиции это блюдо едят свежеприготовленным.