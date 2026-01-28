16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды

МФЦ «Мои Документы» в Санкт-Петербурге подвели итоги 2025 года. За год горожане посетили центры свыше 16,5 млн раз — это на 12% превысило уровень 2024-го.
Центры оказания услуг как в компьютерном, так и в электронном виде, предоставляют услуги для всех. В 2025 году добавили 25 новых сервисов.
«В 2026 году системе МФЦ исполнится 17 лет. За это время она стала не просто крупнейшей консультационной службой города. Сегодня многофункциональные центры – надежные помощники горожан», — отметил Александр Беглов.
В городе 69 МФЦ, включая 5 для бизнеса и отдел для иностранцев. Всего петербуржцам доступно 377 услуг, в штат входит 4 тысячи сотрудников.
