Городовой / Город / 16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вставлять карту в банкомат — будто отправлять ее в экспедицию: вот почему этот старый способ до сих пор опаснее, чем кажется Полезное
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш Полезное
Дом 25 метров, счет на 176 тысяч: как одна наклейка на счетчике превратила жизнь простого мужика в долговую яму Полезное
Экономный немецкий обед: картофельные галушки, которыми легко накормить роту солдат Полезное
700-метровые Лахтинские башни под наблюдением ЮНЕСКО: без организаторов и с тайной программой Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды

Опубликовано: 28 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды
16,5 млн посещений и 25 новых соцсервисов: МФЦ Петербурга бьют рекорды
Global Look Press / Maksim Konstantinov

МФЦ «Мои Документы» в Санкт-Петербурге подвели итоги 2025 года. За год горожане посетили центры свыше 16,5 млн раз — это на 12% превысило уровень 2024-го.

Центры оказания услуг как в компьютерном, так и в электронном виде, предоставляют услуги для всех. В 2025 году добавили 25 новых сервисов.

«В 2026 году системе МФЦ исполнится 17 лет. За это время она стала не просто крупнейшей консультационной службой города. Сегодня многофункциональные центры – надежные помощники горожан», — отметил Александр Беглов.

В городе 69 МФЦ, включая 5 для бизнеса и отдел для иностранцев. Всего петербуржцам доступно 377 услуг, в штат входит 4 тысячи сотрудников.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью