«Фудкультура» на Сенной: открылось новое пространство на фоне перемен в Петербурге

Осенью 2025 года в ТРК «ПИК» откроется большой холл «Фудкультура». Это не просто очередное место, где можно быстро перекусить: создатели обещают, что здесь будет интересно и вкусно всем — от любителей классики до тех, кто ищет что-то необычное.

Пространство займет целый этаж, а из окон будет открываться шикарный вид на Исаакиевский собор и центр города. Однако будет ли такое место популярным на фоне закрытия подобных пространств в Северной столице.

Что такое фуд-холл?

На примере «Фудкультуры» — это больше 30 разных кухонь, так что можно будет попробовать что-то новое каждый раз, когда захочется поесть вне дома. Во-вторых, это не только про еду: внутри будет детская зона и сцена для концертов, лекций и других событий. В общем, место явно рассчитано не на «забежал-поел-ушел», а на то, чтобы задержаться подольше.

Что происходит с фуд-холлами в Петербурге вообще?

Интересно, что на фоне открытия новых проектов, в городе за последний год закрылось сразу 92 заведения в фуд-холлах. Некоторые известные пространства, вроде «Фабрики» на Кирочной или Vilka в Кудрово, уже не работают, сообщает Деловой Петербург. Причин несколько: где-то не выдержали конкуренции, где-то поменяли концепцию, а где-то просто не пошел бизнес.

Однако рынок не стоит на месте: на смену закрывшимся точкам быстро приходят новые. По подсчетам, количество открытий почти на 40% превышает число закрытий. До 2030 года в Петербурге планируют открыть еще как минимум 15 новых фуд-холлов.

Почему одни проекты выживают, а другие нет?

Эксперты говорят, что классический фуд-холл с набором одинаковых брендов уже не так интересен публике. Сейчас важно не только вкусно накормить, но и создать атмосферу, придумать интересные события, сделать интерьер уютным. Успешные проекты — это не просто еда, а еще и эмоции, общение, новые впечатления.

Есть и другая проблема: часто в фуд-холлы заходят энтузиасты без опыта, которые неправильно рассчитывают бизнес. В итоге даже при хорошей выручке экономика не складывается, и корнеры закрываются.

Где фуд-холлы работают лучше всего?

Лучше всего такие проекты приживаются в центре города, в туристических и офисных зонах, где всегда много людей. На окраинах или в спальных районах выжить сложнее — там приходится вкладываться в рекламу и развлекательные мероприятия, чтобы привлечь народ.

Чем будет отличаться «Фудкультура»?

Создатели «Фудкультуры» явно учли все эти обстоятельства и сделали ставку на атмосферу и событийность. Здесь обещают не только разнообразную еду, но и место для работы, детский досуг, культурные мероприятия. И все это — в самом центре, куда легко добраться на метро и где много туристов. Возможно, что с таким подходом фуд-холл сможет угодить петербуржцам.