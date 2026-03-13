Гадюки проснулись в Петербурге: как не стать их жертвой
Гадюки проснулись в Петербурге: как не стать их жертвой

Опубликовано: 13 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Первые особи уже появляются на проталинах, лесных просеках и в парковых зонах.

В Санкт-Петербурге проснулись гадюки. Комитет по природопользованию напомнил жителям, как правильно вести себя при встрече с ними.

Раннее потепление весной вызвало пробуждение гадюк в Петербурге и Ленинградской области. Первые змеи уже замечены на проталинах, лесных тропах и в парках, где они греются под солнцем.​

Обыкновенная гадюка включена в Красную книгу города, ее популяция сокращается, и вид признан уязвимым. Змеи покидают зимовки при прогреве почвы до +10–12 °C; массовый выход приходится на конец апреля, но отдельные особи активны уже в марте.​

Гадюка ядовита, однако не агрессивна и кусает лишь при прямой опасности — например, если на нее наступить или схватить. В городе такие случаи редки и обычно происходят в заброшенных зонах с камнями, упавшими деревьями и кустами.​

Рекомендации при встрече

Специалисты советуют:

  • проявлять осторожность в местах с камнями и поваленными деревьями;

  • носить высокую плотную обувь;

  • не ловить и не убивать змею — это запрещено законом;

  • если с собакой, спокойно увести ее на поводке;

  • просто отойти в сторону, позволив змее уйти самостоятельно.

При укусе срочно обращайтесь за медпомощью.

Автор:
Юлия Аликова
Город
