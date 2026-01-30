Городовой / Вопросы о Петербурге / Где находится администрация Центрального района Санкт-Петербурга?
Где находится администрация Центрального района Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 30 января 2026 06:35
Где находится администрация Центрального района Санкт-Петербурга?
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга расположена по адресу Невский проспект, дом 176. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского 1». От нее до администрации нужно пройти примерно 350 метров.

Как работает администрация Центрального района СПб?

Администрация Центрального района работает ежедневно по будним дням: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17.00.

С какими вопросами можно обратиться в администрацию?

В здании администрации можно обратиться с вопросами, касающимися поддержания правопорядка, работы общественного транспорта, здравоохранения и других значимых тем. В администрации принимают обращения как от имени гражданина, так и от организации.

В администрации работают различные отделы, например, отдел здравоохранения, отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Пономарева Дарина
