Беглов обещает малышам Петербурга больше яслей: личное поручение от Путина
Беглов обещает малышам Петербурга больше яслей: личное поручение от Путина

Опубликовано: 30 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Беглов обещает малышам Петербурга больше яслей: личное поручение от Путина
Беглов обещает малышам Петербурга больше яслей: личное поручение от Путина
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, дал поручение активизировать усилия по расширению сети яслей в городе.

Это заявление прозвучало на рабочем совещании с президентом России Владимиром Путиным, который поручил разобраться с обеспечением мест в яслях для малышей.​

По словам Беглова, на заседании городского правительства, Владимир Путин акцентировал внимание на развитии яслей для самых маленьких детей, сообщает ТАСС.

В Петербурге уже есть успехи в этой сфере, но необходимо их усилить. Глава города потребовал от ответственных чиновников более вдумчивого подхода к задаче.

Автор:
Юлия Аликова
