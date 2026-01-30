Петербург стал безопаснее: на 10% меньше преступлений и миллион туристов на белых ночах

В 2025 году уровень преступности в Санкт-Петербурге сократился примерно на 10%. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на коллегии МВД по Петербургу и Ленобласти, где подвели итоги деятельности полиции.
Кроме того, значительно уменьшилось число краж, грабежей, угонов, ДТП и правонарушений в общественных местах.
Город на Неве сейчас входит в число самых безопасных в России — это в первую очередь заслуга полицейских.
Их профессионализм и самоотдача позволяют жителям чувствовать себя спокойно ежедневно, а туристам — с удовольствием посещать город: например, только Центральный район в период белых ночей принял свыше миллиона гостей, подчеркнул Беглов.
Губернатор также отметил, что такие крупные акции, как «Бессмертный полк» и «Алые паруса», прошли без единого инцидента. Полиция обеспечивала безопасность на 4000 городских мероприятиях.
