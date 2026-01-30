Городовой / Город / Петербург стал безопаснее: на 10% меньше преступлений и миллион туристов на белых ночах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В каком полушарии находится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
«Балтиец» в депо «Автово»: обкатка на синей ветке метро Петербурга началась Город
Состав соусов из Burger King: повторяем культовый фаст-фуд дома Полезное
СНИЛС — не просто номер: секрет скрытых накоплений на пластиковой карте Полезное
79-летняя курьерша и 16-летняя жертва: как мошенники связали поколения в Ленобласти Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург стал безопаснее: на 10% меньше преступлений и миллион туристов на белых ночах

Опубликовано: 30 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Петербург стал безопаснее: на 10% меньше преступлений и миллион туристов на белых ночах
Петербург стал безопаснее: на 10% меньше преступлений и миллион туристов на белых ночах
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2025 году уровень преступности в Санкт-Петербурге сократился примерно на 10%. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на коллегии МВД по Петербургу и Ленобласти, где подвели итоги деятельности полиции.

Кроме того, значительно уменьшилось число краж, грабежей, угонов, ДТП и правонарушений в общественных местах.

Город на Неве сейчас входит в число самых безопасных в России — это в первую очередь заслуга полицейских.

Их профессионализм и самоотдача позволяют жителям чувствовать себя спокойно ежедневно, а туристам — с удовольствием посещать город: например, только Центральный район в период белых ночей принял свыше миллиона гостей, подчеркнул Беглов.

Губернатор также отметил, что такие крупные акции, как «Бессмертный полк» и «Алые паруса», прошли без единого инцидента. Полиция обеспечивала безопасность на 4000 городских мероприятиях.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью