Забудьте о лимонной кислоте: как при помощи аптечной буры отмыть нагар со сковородок

Справиться с застарелым жиром и почерневшим нагаром на сковородках бывает очень непросто. Иногда на это уходят долгие часы усилий. Однако ещё в советское время хозяйки знали способ сделать утварь идеально чистой гораздо быстрее.
Секрет в одном недорогом аптечном средстве, о котором сегодня многие позабыли. Оно стоит около 39 рублей, а справляется с самыми сложными загрязнениями буквально за несколько минут.
Речь идёт об обычной аптечной буре. Она легко может заменить многие магазинные чистящие составы. Для работы приготовьте смесь из стакана тёплой воды, 10 граммов буры и 5-6 капель нашатырного спирта.
Нанесите этот раствор на проблемную поверхность и оставьте действовать примерно на полчаса. После этого просто смойте всё водой и вытрите сковороду насухо.