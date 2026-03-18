Ещё успеваете: Когда сажать капусту на рассаду в марте 2026 года

Советы для дачников по высадке капусты.

У дачников сейчас самая жаркая пора, едва ли не такая же напряжённая, как в разгар летнего сезона, когда одни овощи уже дают плоды, а другие ещё требуют усиленного ухода. Такая же ситуация и весной - что-то уже пора сажать в грунт, другие растения - только на рассаду.

Сложно уследить за сроками посадки и ничего не пропустить. Потому дачники используют календарь посадок, где указаны ориентировочные сроки высадки овощей и цветов, можно сверяться с датами, но делать скидку на климат вашего региона. Если он умеренный, то срок будет совпадать. Южный или северный - сдвинется в зависимости от погоды и периода наступления стойкого весеннего тепла.

На портале "Юга" рассказывают, в какой период стоит сеять на рассаду капусту в сезоне-2026.

Необходимо смотреть не только на климатические условия вашего региона, но и на сорт капусты.

Ранние сорта белокочанной капусты принято сеять на рассаду с 10 по 20 марта. Так семена успеют дать всходы, но рассада не перерастёт до высадки в грунт.

Брокколи и цветную капусту высевают на рассаду с 20 по 30 марта. Это - средний идеальный срок.

А вот белокочанная позднеспелая капуста требует более поздней высадки семян рассадным способом. Её принято отправлять в горшки и ящики в апреле.

Важно следить за сеянцами капусты и не дать им вытянуться, такие кустики - не удобны для пересадки в грунт, да и кочаны из них потом формируются гораздо хуже, чем из низких и приземистых.

Важным условием в период роста будет создание для рассады капусты идеальных условий. Лучше всего она формируется в прохладном помещении, потому на окно на жаркое солнце ставить ящики с кустиками капусты не рекомендуется.

