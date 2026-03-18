Не крупа, а золото: подкормили чахлую герань – и она взрывается миллионом бутонов
Почему пеларгония пыжится, а не цветет: 5 секретов, которые заставят выдать сразу 4-6 цветоносов Полезное
Чем знаменита тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Дождь - не помеха: какие музеи Санкт-Петербурга можно посетить в плохую погоду - находятся рядом с метро Вопросы о Петербурге
ВСМ Москва — Петербург: старт ключевых этапов с тестами поезда и дедлайнами от президента Город
Глажка тает, как снег весной: что заменило утюг в современном доме - и почему это удобнее Полезное
Не крупа, а золото: подкормили чахлую герань – и она взрывается миллионом бутонов

Опубликовано: 18 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Органическая подкормка для пышного цветения герани

Многие садоводы ценят герань за её неприхотливость, привлекательные бутоны и продолжительное цветение. Тем не менее, это растение нуждается в периодических подкормках.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод приготовления натурального органического удобрения из гречневой крупы. Такая подкормка способствует обильному цветению растений и не требует "танцев с бубнами".

Для приготовления удобрения из гречки необходимо стакан крупы промыть и залить 1 литром воды. Настаивать в течение суток. Затем процедить полученную жидкость и разбавить её обычной водой в соотношении 1:2. Поливать комнатные растения следует под корень.

Рекомендуется использовать всю подкормку за один полив, поскольку она не предназначена для длительного хранения. Положительный эффект вы сможете наблюдать уже через одну-две недели.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьёв на приусадебном участке.

Автор:
Ксения Сафрыгина
