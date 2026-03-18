Не крупа, а золото: подкормили чахлую герань – и она взрывается миллионом бутонов

Многие садоводы ценят герань за её неприхотливость, привлекательные бутоны и продолжительное цветение. Тем не менее, это растение нуждается в периодических подкормках.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод приготовления натурального органического удобрения из гречневой крупы. Такая подкормка способствует обильному цветению растений и не требует "танцев с бубнами".
Для приготовления удобрения из гречки необходимо стакан крупы промыть и залить 1 литром воды. Настаивать в течение суток. Затем процедить полученную жидкость и разбавить её обычной водой в соотношении 1:2. Поливать комнатные растения следует под корень.
Рекомендуется использовать всю подкормку за один полив, поскольку она не предназначена для длительного хранения. Положительный эффект вы сможете наблюдать уже через одну-две недели.
