79-летняя курьерша и 16-летняя жертва: как мошенники связали поколения в Ленобласти

В Ленинградской области 16-летняя девушка отдала 1 312 000 рублей 79-летней пенсионерке, которая действовала по указанию аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
28 января в полицию Всеволожского района обратился 51-летний житель Агалатово с заявлением о мошенничестве: его дочь-подросток поверила незнакомцам и передала курьеру деньги и ценности на указанную сумму.
Сотрудники полиции оперативно задержали пенсионерку у дома №1 на набережной реки Монастырки в Янино, обнаружив у нее похищенные средства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
По предварительным сведениям, пожилая женщина сама недавно пострадала от мошенников и выполняла их поручение. Расследование продолжается для установления всех деталей.
